Cơ hội kết nối doanh nghiệp Việt với đối tác tại bang Selangor, Malaysia

Theo Thương vụ Việt Nam tại Malaysia, triển lãm nhằm mục tiêu giới thiệu, kết nối, tạo cơ hội trao đổi hợp tác cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, đơn vị xây dựng, phát triển, quản lý khu công nghiệp không chỉ tại bang Selangor mà trên toàn Malaysia và nhiều nước khác trên thế giới.

Đây sẽ là cơ hội tốt cho các địa phương, doanh nghiệp, nhà đầu tư, đơn vị xây dựng, phát triển, quản lý khu công nghiệp giới thiệu về môi trường, chính sách đầu tư của Việt Nam, về các điều kiện, chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư của địa phương và của doanh nghiệp.

Nhằm hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp, Thương vụ Việt Nam tại Malaysia đã làm việc với Cơ quan xúc tiến đầu tư bang Selangor và đăng ký tham gia gian hàng tại triển lãm.

Các đơn vị quan tâm tham gia đăng ký theo hình thức gửi thông tin, tài liệu, tờ rơi để Thương vụ hỗ trợ thông tin, giới thiệu, quảng bá; hoặc cử người tham gia trưng bày, giới thiệu, quảng bá tại gian hàng Thương vụ.

Với các địa phương, cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp muốn tự thuê gian hàng có thể liên hệ để Thương vụ hướng dẫn, hỗ trợ đàm phán với ban tổ chức để có mức phí thuê gian hàng ưu đãi và các ưu đãi riêng khác.

Đại diện Thương vụ Việt Nam tại Malaysia trong buổi làm việc với Đại diện của Cơ quan xúc tiến đầu tư bang Selangor ngày 25/9. Nguồn: Thương vụ Việt Nam tại Malaysia

Selangor là bang có nền kinh tế sôi động nhất Malaysia

Selangor là một bang nằm ở bờ biển phía tây của bán đảo Malaysia, bao quanh thủ đô Kuala Lumpur, đây là bang phát triển nhất và có nền kinh tế sôi động nhất tại Malaysia. Selangor có đầy đủ các yếu tố và sức mạnh về quy mô, tính kết nối, tiềm năng đầu tư để có thể trở thành cửa ngõ tại khu vực Đông Nam Á.

Với dân số khoảng 7,4 triệu người, Selangor là một trong số những bang có dân số và thị trường tiêu thụ lớn nhất tại Malaysia. Mức đóng góp hàng năm GDP hàng năm của địa phương khá lớn với khoảng 26,2% vào năm 2024; đồng thời đây cũng là bang có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất cả nước với 65,8 tỷ USD (năm 2024).

Địa phương này hàng năm cũng thu hút một lượng lớn dự án và số vốn đầu tư nước ngoài, chỉ riêng năm 2024 đã thu hút 25 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (chỉ tính các dự án đã được cấp phép).

Tổng số doanh nghiệp đăng ký đang hoạt động tại bang ở khoảng 308.000 doanh nghiệp. Bốn lĩnh vực đầu tư và sản xuất quan trọng tại bang Selangor gồm: điện, điện tử, điện dân dụng, linh kiện điện, điện tử, máy móc, thiết bị, các loại linh kiện máy móc, thiết bị; giao thông đường sắt, tàu điện, phương tiện vận tải, ôtô, hàng không vũ trụ; khoa học đời sống (y, dược, thuốc); công nghệ thông tin (trung tâm dữ liệu và dịch vụ liên quan).

Trên địa bàn bang Selangor hiện nay có tổng số 23 khu công nghiệp, được liên thông và liên kết thuận lợi nhờ hệ thống đường cao tốc và đường sắt hiện đại.

Về nhân lực, Selangor là bang tập trung nhiều cơ sở đào tạo hàng đầu tại Malaysia, với hơn 180 cơ sở đào tạo đại học và trên đại học, hàng năm cung ứng một lượng lớn các kỹ sư, sinh viên tốt nghiệp; có số lượng lao động lành nghề thuộc top đầu tại Malaysia với hơn 4 triệu người.

Về hạ tầng, bang này có cơ sở hạ tầng giao thông thuận lợi, sóng 5G được phủ gần như toàn bộ khu vực, và cơ sở hạ tầng điện, nước, kết nối internet tốc độ cao luôn trong tình trạng sẵn sàng. Cảng Klang (Klang Port) tại bang Selangor được đánh giá thuộc nhóm 10 cảng container lớn nhất thế giới.