TP Hồ Chí Minh tìm kiếm startup đổi mới sáng tạo du lịch

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN

Với thông điệp “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch - Bứt phá bền vững”, HIST 2026 hướng đến tìm kiếm, tuyển chọn, phát triển và kết nối những giải pháp đổi mới sáng tạo có khả năng nâng cao trải nghiệm du khách, năng lực cạnh tranh và giá trị gia tăng của ngành Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh. HIST 2026 ưu tiên ý tưởng, dự án thuộc 5 nhóm chủ đề: Du lịch và kinh tế đêm; Chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo trong du lịch; Du lịch văn hóa và sáng tạo; Vận hành xanh và bền vững trong du lịch; Thương mại hóa kết quả nghiên cứu của viện, trường.

Ngay sau lễ phát động, từ ngày 30/9 thì Cổng đăng ký của HIST 2026 cũng chính thức mở để tiếp nhận các dự án đăng ký tham dự tại website hist.visithcmc.vn. Cuộc thi sẽ diễn ra với các vòng thi gồm vòng sơ tuyển, tranh đấu, chương trình đào tạo, huấn luyện, chung kết và hoạt động gọi vốn.

Các đội vượt qua vòng tranh đấu sẽ được tham gia vào chương trình đào tạo Expara Academy với quyền lợi trị giá lên đến hơn 156 triệu đồng (tương đương 6.000 USD). Đồng thời, các đội này sẽ được hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh, chiến lược thị trường, kế hoạch tài chính và phương án thuyết trình; kết nối với doanh nghiệp, chuyên gia, đối tác và nhà đầu tư trong hệ sinh thái du lịch Thành phố Hồ Chí Minh.

Một trong những điểm mới của HIST 2026 là được tổ chức với 2 bảng thi, phù hợp với từng nhóm đối tượng và mức độ phát triển của dự án. Theo đó, Bảng 1 - Aspiring Founders: Ý tưởng khởi nghiệp dành cho sinh viên và Bảng 2 - Early-Stage Startups: Dự án/doanh nghiệp khởi nghiệp giai đoạn sớm với tổng giá trị giải thưởng có thể lên đến 18 tỷ đồng.

Các đội đạt giải còn có cơ hội tiếp cận các gói hỗ trợ công nghệ, công cụ quản trị và dịch vụ dành cho startup với tổng hạn mức công bố lên đến trên 14 tỷ đồng (tương đương 563.000 USD), tùy theo điều kiện và chính sách của từng nhà cung cấp. Đặc biệt, các startup đáp ứng tiêu chí đầu tư có cơ hội nhận đầu tư từ Quỹ đầu tư mạo hiểm Expara SEA Ventures VI với giá trị từ 2,6 tỷ đồng (tương đương 100.000 USD) trở lên.

Ngoài giải thưởng, các dự án tiềm năng cũng được tạo điều kiện tham gia chương trình ươm tạo hoặc tăng tốc, nhận cố vấn chuyên môn, tiếp cận đào tạo quốc tế, kết nối mạng lưới doanh nghiệp, chuyên gia và nhà đầu tư, chuẩn bị cho quá trình thử nghiệm và thương mại hóa sản phẩm.

Ông Phạm Huy Bình - Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban tổ chức HIST 2026 cho biết, HIST 2026 được kỳ vọng sẽ tìm được những ý tưởng có thể làm phong phú trải nghiệm của du khách tại Thành phố, những dự án khởi nghiệp sáng tạo giải quyết những vấn đề thiết thực của ngành, tăng cường kết nối giữa Thành phố với các quốc gia có tiềm năng về đổi mới sáng tạo và tạo thêm giá trị cho cộng đồng, doanh nghiệp.

HIST 2026 là nơi những ý tưởng mới được lắng nghe, những thương vụ hợp tác mới được hình thành và những dự án tiềm năng có thêm cơ hội bước ra thị trường khu vực.