Hội Nông dân Văn Bàn đồng hành với nông hộ phát triển kinh tế

Tháng 3/2026, tổ nhóm nông dân sản xuất - kinh doanh quế thôn Khổi Nghè, xã Văn Bàn được thành lập với 21 thành viên trên tổng diện tích hơn 100 ha quế. Tổ nhóm nông dân sản xuất - kinh doanh quế thôn Khổi Nghè được thành lập là dấu mốc quan trọng, góp phần xây dựng sự gắn kết giữa nông hộ, đồng thời hỗ trợ nhau về kỹ thuật canh tác, liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Chị Triệu Thị Phượng, thành viên tổ nhóm nông dân sản xuất - kinh doanh quế thôn Khổi Nghè cho biết: Đây là lần đầu tiên tôi tham gia tổ nhóm nông dân - sản xuất kinh doanh quế. Trước đây gia đình chỉ trồng rồi thu hoạch, mỗi lần quế bị sâu bệnh chỉ biết hỏi người quen cách phòng trừ. Tham gia tổ nhóm nông dân, tôi mong muốn có thêm kinh nghiệm sản xuất - kinh doanh quế để đạt hiệu quả kinh tế cao.

Xã Văn Bàn có hơn 20 ha măng bói, tập trung chủ yếu ở thôn Văn Tiến. Từ mô hình của nông dân Phan Văn Chế, giờ đây đã lan tỏa đến nhiều hộ trong thôn. Ước tính người trồng măng bói có thể đạt thu nhập 200 triệu đồng/ha/năm. Để nâng cao hiệu quả canh tác cây măng bói, Hội Nông dân xã Văn Bàn đã tập trung hướng dẫn kỹ thuật canh tác, đồng hành tìm đầu ra cho sản phẩm cho hội viên.

Hội Nông dân xã Văn Bàn hướng dẫn người dân chăm sóc, thu hoạch măng bói.

Chị Vi Thị Thảo, thôn Văn Tiến cho biết: "Học tập mô hình trồng măng bói của các hộ trong thôn cùng sự đồng hành của Hội Nông dân xã, gia đình tôi đã mở rộng diện tích trồng măng bói lên 1 ha. Trồng măng bói không cần nhiều công chăm sóc, chủ yếu phát dọn thực bì, bón phân hoai mục. Được thị trường ưa chuộng nên măng bói tiêu thụ tốt và đem lại thu nhập ổn định".

Đó chỉ là 2 trong số rất nhiều hoạt động thiết thực của Hội Nông dân Văn Bàn hỗ trợ các nông hộ tại địa phương. Xác định hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Hội Nông dân xã Văn Bàn thường xuyên nắm tâm tư, nguyện vọng của nông dân, kịp thời phản ánh những khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, liên kết tiêu thụ sản phẩm đến cấp có thẩm quyền; đồng thời hỗ trợ hội viên tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất.

Một trong những điểm nhấn là việc xây dựng và phát triển các chi, tổ hội nghề nghiệp. Từ đầu năm đến nay, Hội Nông dân xã đã hướng dẫn, hỗ trợ thành lập 13 chi, tổ hội nghề nghiệp với 135 thành viên. Từ những nhóm liên kết này, nông dân có thêm điều kiện chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong sản xuất và từng bước chuyên môn hóa theo ngành hàng. Từ đó xuất hiện một số mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao như trồng măng bói, nuôi dê, trồng bí thơm, trồng quế, làm bánh chưng đen. Đây cũng là hướng đi nhằm chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang liên kết, hợp tác, tạo ra sản phẩm có giá trị và sức cạnh tranh cao hơn.

Hội Nông dân xã Văn Bàn còn phối hợp với Ban điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh giải ngân 1 tỷ đồng cho 10 hộ thực hiện dự án nuôi bò sinh sản. Toàn xã hiện có 5 dự án từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân với tổng số tiền 4,7 tỷ đồng, cho 54 hộ hội viên vay vốn phát triển kinh tế, tạo việc làm cho 54 lao động tại địa phương. Bên cạnh đó, Hội phối hợp tạo điều kiện cho 617 hội viên, nông dân vay vốn; tổng dư nợ ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội đến ngày 10/9/2026 đạt hơn 46 tỷ đồng.

Anh Đỗ Xuân Hồng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Văn Bàn cho biết: Không chỉ hỗ trợ vốn, Hội còn chú trọng trang bị kiến thức, đồng hành với nông dân trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Thông qua tuyên truyền, vận động và hướng dẫn, hội viên đã chuyển đổi 130 ha đất từ những cây trồng truyền thống như sắn, ngô sang trồng măng Bát độ theo định hướng sản xuất hàng hóa của địa phương.

Cùng với đó, các dự án nuôi trâu sinh sản và vỗ béo, nuôi cá trắm cỏ thương phẩm, nuôi ngựa sinh sản, nuôi bò sinh sản tiếp tục được duy trì.

Từ sự đồng hành của Hội Nông dân xã Văn Bàn, địa phương đã xây dựng được nhiều mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Trong bối cảnh thị trường nông sản còn biến động, chi phí vật tư đầu vào tăng, sản xuất hàng hóa quy mô lớn và liên kết tiêu thụ vẫn còn hạn chế, sự đồng hành từ tổ chức Hội càng có ý nghĩa đối với nông hộ. Hội Nông dân xã Văn Bàn đang hướng tới hỗ trợ hội viên không chỉ “có vốn để sản xuất”, mà còn từng bước thay đổi tư duy, biết liên kết, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi số, quảng bá và tìm đầu ra cho sản phẩm.

Thời gian tới, Hội xác định tiếp tục đẩy mạnh tư vấn, cung cấp thông tin thị trường, kết nối tiêu thụ, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và phát triển sản phẩm OCOP; đồng thời tăng cường chuyển giao khoa học - kỹ thuật, khuyến khích ứng dụng công nghệ mới, thân thiện với môi trường trong sản xuất. Đây được xem là những giải pháp quan trọng để nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập và tạo sinh kế bền vững cho nông dân Văn Bàn.