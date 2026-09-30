Hòa An phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chi ủy sau sáp nhập

Kiện toàn chi ủy để nâng cao năng lực lãnh đạo

Thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, xã Hòa An đã tiến hành kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức đảng ở cơ sở. Theo đó, việc kết thúc hoạt động của các chi bộ cũ, thành lập các chi bộ mới và kiện toàn chi ủy được xác định là một nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ở địa bàn dân cư.

Sau sắp xếp, toàn xã có 26 xóm, với đội ngũ chi ủy được kiện toàn theo yêu cầu mới. Đây không đơn thuần là việc thay đổi tên gọi hay tổ chức lại địa giới, mà đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực lãnh đạo, phương pháp điều hành và khả năng tập hợp quần chúng của từng chi bộ.

Đồng chí Đàm Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa An phát biểu tại hội nghị triển khai công tác sắp xếp, sáp nhập xóm.

Bởi trên thực tế, một chi bộ sau sáp nhập có thể có số lượng đảng viên rất đông, địa bàn rộng, điều kiện kinh tế - xã hội giữa các khu dân cư có sự khác nhau. Nếu chi ủy không đổi mới phương thức hoạt động, sinh hoạt chi bộ dễ trở thành nơi phổ biến công việc hành chính; nghị quyết có thể nhiều nhưng hiệu quả thực hiện chưa tương xứng.

Từ thực tế đó, Đảng ủy xã Hòa An xác định: Muốn tổ chức đảng thực sự mạnh thì trước hết chi ủy phải mạnh; muốn nghị quyết đi vào cuộc sống thì chi ủy phải gần dân, hiểu dân và biết tổ chức nhân dân thực hiện.

Ở xóm Dã Hương, vai trò của chi ủy được thể hiện khá rõ qua việc duy trì nền nếp sinh hoạt và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Chi bộ hiện có 99 đảng viên, chi ủy gồm 7 đồng chí. Từ đầu năm 2026 đến nay, chi bộ duy trì 9/9 kỳ sinh hoạt thường kỳ hằng tháng, tỷ lệ đảng viên tham gia bình quân đạt 90,8%. Đây là con số có ý nghĩa trong điều kiện số lượng đảng viên đông, bởi để duy trì được nền nếp sinh hoạt và sự tham gia thường xuyên đòi hỏi chi ủy phải chủ động trong công tác chuẩn bị nội dung, điều hành và phân công nhiệm vụ.

Không dừng ở việc duy trì sinh hoạt, chi bộ Dã Hương còn quan tâm công tác tạo nguồn phát triển Đảng. Trong kỳ, chi bộ đã giới thiệu 2 quần chúng ưu tú cho Đảng, trong đó 1 quần chúng được kết nạp vào Đảng.

Vai trò lãnh đạo của chi bộ được thể hiện bằng những kết quả cụ thể trong đời sống. Sản xuất lúa mùa đạt 21,57 ha so với chỉ tiêu 12 ha, bằng 175% kế hoạch; đàn gia súc đạt 492/200 con; đàn gia cầm khoảng 2.770/2.000 con. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%, học sinh đến trường đạt 100%; tình hình an ninh trật tự cơ bản ổn định. Toàn xóm hiện chỉ còn 2 hộ nghèo.

Kết quả đó cho thấy, khi chi ủy biết lựa chọn đúng vấn đề để lãnh đạo, phân công đảng viên phụ trách, tuyên truyền, vận động và kiểm tra việc thực hiện thì nghị quyết của chi bộ không nằm trên giấy mà được cụ thể hóa thành kết quả trong sản xuất và đời sống.

Nếu chi bộ xóm Dã Hương cho thấy hiệu quả của việc duy trì nền nếp và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thì tại xóm Thanh Bình, quy mô đảng viên đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác lãnh đạo của chi ủy.

Mô hình trồng nấm của người dân xóm Thanh Bình từng bước tạo hướng đi mới trong phát triển kinh tế tại xã Hòa An.

Chi bộ Thanh Bình hiện có 121 đảng viên, chi ủy 7 đồng chí. Với số lượng đảng viên lớn, việc tổ chức sinh hoạt, quản lý đảng viên, phân công nhiệm vụ và nắm bắt tình hình tư tưởng không thể thực hiện theo cách làm cũ. Từ đầu năm đến nay, chi bộ tổ chức 9 kỳ sinh hoạt thường kỳ và 3 kỳ sinh hoạt chuyên đề, tỷ lệ đảng viên tham gia đạt khoảng 85%.

Điểm nổi bật khác ở chi bộ xóm Thanh Bình là chi bộ gắn công tác xây dựng Đảng với phát triển kinh tế hộ gia đình. Mô hình trồng nấm đã thu hút trên 20 hộ tham gia, từng bước tạo hướng đi mới trong phát triển kinh tế. Cùng với đó, nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn đạt trên 10 tỷ đồng, tạo điều kiện để người dân đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế.

Phát huy vai trò chi ủy trong điều kiện mới

Sau sáp nhập, nhiều chi bộ ở xã Hòa An có số lượng đảng viên đông hơn, địa bàn rộng hơn, yêu cầu nhiệm vụ cũng cao hơn. Thực tế từ các chi bộ như Dã Hương, Thanh Bình cho thấy, để duy trì hiệu quả hoạt động, chi ủy không chỉ cần đủ số lượng mà quan trọng hơn là phát huy được vai trò của từng thành viên trong tập thể lãnh đạo.

Nếu trước đây nhiều công việc tập trung vào bí thư chi bộ thì nay đòi hỏi sự phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm đối với từng chi ủy viên. Mỗi đồng chí phụ trách một lĩnh vực, một nhóm đảng viên hoặc một khu dân cư cụ thể để kịp thời nắm bắt tình hình, tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, mỗi đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, trở thành cầu nối giữa chi bộ với nhân dân. Thông qua đảng viên, những tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề phát sinh từ cơ sở được phản ánh kịp thời để chi ủy xem xét, giải quyết. Đây cũng là giải pháp quan trọng để bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng luôn bám sát thực tiễn, không để khoảng cách giữa tổ chức đảng với nhân dân xuất hiện khi địa bàn ngày càng mở rộng.

Một yêu cầu đặt ra hiện nay là tiếp tục đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, tập trung vào những vấn đề của địa phương, tránh hình thức, dàn trải. Các nghị quyết, kết luận sau sinh hoạt phải gắn với nhiệm vụ cụ thể, có phân công thực hiện và kiểm tra kết quả.

Lãnh đạo Thường trực Đảng ủy xã trao đổi với bà con tại công trình kè bờ sông chống sạt lở khu vực xóm Thanh Hùng.

Bên cạnh đó, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong chi ủy và trong toàn chi bộ vẫn là yếu tố quyết định. Sau sáp nhập, việc tạo sự đồng thuận giữa các khu dân cư, giữa đảng viên ở các xóm trước đây đòi hỏi chi ủy phải thực sự dân chủ, công tâm, lắng nghe và tôn trọng ý kiến của nhân dân. Khi chi ủy đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo và hành động sẽ tạo được sự đồng thuận rộng rãi trong cộng đồng dân cư.

Nhìn từ thực tiễn ở Dã Hương và Thanh Bình có thể thấy, những kết quả về phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo hay nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đều bắt nguồn từ sự lãnh đạo sát thực tiễn của chi ủy và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ đảng viên. Đó cũng là nền tảng để các tổ chức cơ sở đảng tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ ở địa phương trong giai đoạn mới.

Sáp nhập không chỉ là sự thay đổi về địa giới hành chính mà còn đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng lãnh đạo của tổ chức đảng ở cơ sở. Với xã Hòa An, điều quan trọng là mỗi chi bộ tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lựa chọn đúng nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn.

Cùng với phát triển kinh tế, giảm nghèo và nâng cao đời sống nhân dân, các chi bộ cần quan tâm công tác quản lý, phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt và phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Từ thực tiễn ở chi bộ Dã Hương, Thanh Bình và nhiều chi bộ khác, sức mạnh của tổ chức đảng được tạo nên từ sự đoàn kết, trách nhiệm của chi ủy và tinh thần gương mẫu của mỗi đảng viên. Khi chi ủy thực sự sâu sát cơ sở, nghị quyết của Đảng sẽ được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, những mô hình hiệu quả và những chuyển biến rõ nét trong đời sống nhân dân, góp phần xây dựng xã Hòa An ngày càng phát triển vững mạnh.