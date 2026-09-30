Lực bán gia tăng, MXV-Index xuống thấp nhất một tháng

Chỉ số MXV-Index xuống mức thấp nhất trong khoảng một tháng qua. Nguồn: MXV

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá dầu Brent tháng 11 giảm 2,56%, xuống 102,59 USD/thùng; WTI giảm 3,48%, còn 89,83 USD/thùng. Cả 5 mặt hàng năng lượng đồng loạt đi xuống.

Diễn biến giá dầu từ tháng 1 đến nay. Nguồn: MXV

Giá dầu giảm khi nguồn cung Trung Đông từng bước phục hồi. Xuất khẩu dầu thô của các nhà sản xuất lớn trong khu vực được dự báo đạt khoảng 12,8 triệu thùng/ngày trong tháng 9, cao nhất kể từ khi xung đột bắt đầu, dù vẫn thấp hơn mức 18,8 triệu thùng/ngày hồi tháng 2. Riêng Saudi Arabia dự kiến xuất khẩu khoảng 5,4 triệu thùng/ngày.

Sản lượng xuất khẩu dầu thô qua cảng Yanbu các tháng. Nguồn: MXV

Tuyến đường ống Đông-Tây của Saudi Arabia đã được khôi phục, hoạt động bốc dầu tại cảng Yanbu nối lại. Lưu lượng qua đường ống hiện khoảng 2-2,65 triệu thùng/ngày và có thể tăng lên 3-4 triệu thùng/ngày trong những ngày tới, hỗ trợ đưa dầu ra thị trường qua tuyến Biển Đỏ.

Theo ông Ngô Việt Hùng, Trưởng phòng Tư vấn đầu tư, Công ty cổ phần Giao dịch hàng hóa thành phố Hồ Chí Minh, nhịp giảm chủ yếu phản ánh kỳ vọng nguồn cung Trung Đông phục hồi nhanh hơn dự kiến. Đàm phán Mỹ-Iran chưa có thỏa thuận rõ ràng nên chưa thể xem rủi ro địa chính trị đã được giải quyết. Vùng 84-85 USD/thùng là mốc hỗ trợ quan trọng cần theo dõi.

Diễn biến giá dầu cọ kỳ hạn tháng 11. Nguồn: MXV

Theo MXV, giá dầu cọ tháng 11 giảm 0,72%, xuống 1.109,4 USD/tấn, nối dài chuỗi giảm lên 7 phiên. Áp lực bán chủ yếu đến từ nguồn cung Malaysia phục hồi nhanh và bước vào mùa cao điểm.

Dữ liệu Hiệp hội Các nhà sản xuất Dầu cọ miền Nam Malaysia (SPPOMA) cho thấy, sản lượng giai đoạn từ ngày 1 đến 25-9 tăng 20,84% so với tháng trước.

Tại Indonesia, sản lượng cũng ở mức cao theo mùa, dù chính sách dầu diesel sinh học B50 dự kiến từ tháng 10 có thể làm tăng tiêu thụ nội địa và giảm lượng dầu dành cho xuất khẩu.

Ở chiều nhu cầu, từ ngày 24-9, Ấn Độ giảm thuế nhập khẩu dầu thực vật, trong đó thuế với dầu cọ và dầu đậu nành thô giảm từ 10% xuống 5%, được kỳ vọng hỗ trợ nhu cầu nhập khẩu.

Về dài hạn, hạn hán do El Nino có thể trở thành lực đỡ cho giá dầu cọ khi tác động đến năng suất, song ảnh hưởng dự kiến chỉ rõ hơn từ cuối quý IV năm nay và quý I năm sau.