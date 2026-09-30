Tập huấn KPI cho cán bộ, công chức cấp xã, phường, đặc khu

Quang cảnh lớp tập huấn - Ảnh: N.H

Tại lớp tập huấn, các học viên được đại diện lãnh đạo phòng chuyên môn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ và chuyên gia KPI của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An truyền đạt các nội dung, như: Hướng dẫn xây dựng bản mô tả công việc, khung năng lực VTVL gắn với sản phẩm đầu ra của các cơ quan, đơn vị khối chính quyền; hướng dẫn xây dựng bản mô tả công việc, khung năng lực VTVL gắn với sản phẩm đầu ra của các cơ quan, đơn vị khối Đảng, Mặt trận và các đoàn thể; hướng dẫn việc lập kế hoạch của tập thể; xây dựng danh mục sản phẩm/công việc chuẩn của tập thể và cá nhân…

Các đại biểu và học viên tham dự lớp tập huấn - Ảnh: N.H

Phát biểu tại lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Lương Bình, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc xây dựng và triển khai Bộ công cụ đánh giá hiệu quả công việc (KPI) đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị nhằm đánh giá hiệu quả công việc, đánh giá cán bộ và từ hiệu quả công việc ra sản phẩm, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ…

Đồng chí Nguyễn Lương Bình, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại lớp tập huấn - Ảnh: N.H

Đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy kỳ vọng rằng, thông qua lớp tập huấn sẽ có một bộ KPI tương đối chuẩn để đánh giá toàn bộ hiệu quả công tác của cán bộ, người lao động tỉnh Quảng Trị, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và mục tiêu then chốt là xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, của từng địa phương, đạt được các chỉ tiêu nghị quyết đề ra, nâng cao đời sống của Nhân dân, cán bộ, người lao động trong toàn tỉnh…

Các đại biểu và học viên tham dự lớp tập huấn - Ảnh: N.H

Trước đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức lớp tập huấn thứ nhất cho hơn 200 học viên là cán bộ, công chức, viên chức tại các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và thành viên Tổ xây dựng, Tổ chuyên gia xây dựng KPI với các nội dung trên.