Công nghiệp hỗ trợ - Mắt xích then chốt, quyết định năng lực tự chủ chiến lược, khả năng cạnh tranh quốc gia

Ngày 30/9/2026, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương phối hợp với Bộ Công Thương và Tỉnh ủy Phú Thọ tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam”

Phát biểu chào mừng và khai mạc Hội thảo khoa học quốc gia “Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam” diễn ra sáng 30/9/2026 tại tỉnh Phú Thọ, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương cho biết, phát triển công nghiệp hỗ trợ là yêu cầu đặt ra trong suốt quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bước vào giai đoạn phát triển mới, công nghiệp hỗ trợ là mắt xích then chốt, quyết định năng lực tự chủ chiến lược, khả năng cạnh tranh của quốc gia.

Theo đó, Bí thư Phạm Đại Dương nêu 3 vấn đề mang tính chiến lược cấp bách đặt ra đối với định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ hiện nay, cụ thể như sau:

Thứ nhất, về bối cảnh, yêu cầu trong giai đoạn mới, để hiện thực hóa 02 mục tiêu chiến lược 100 năm, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam đã xác định rõ quan điểm, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực chính đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo đột phá về năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh, phát triển nhanh năng lực, lực lượng sản xuất hiện đại.

Với tinh thần đó, trên Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 25/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026 - 2035 và xác định công nghiệp hỗ trợ là nền tảng phát triển công nghiệp quốc gia bền vững, tự chủ và hiện đại; phát triển công nghiệp hỗ trợ là tiền đề để phát triển công nghệ chiến lược; công nghiệp trọng điểm nuôi dưỡng các năng lực và phát triển mới thực hiện mục tiêu tự lực, tự cường, tự chủ chiến lược cũng như hội nhập sâu rộng theo tinh thần của Nghị quyết số 19-NQ/TW.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương, bước vào giai đoạn phát triển mới, công nghiệp hỗ trợ là mắt xích then chốt, quyết định năng lực tự chủ chiến lược, khả năng cạnh tranh của quốc gia

Thứ hai, về vai trò kiến tạo của Nhà nước trong thúc đẩy liên kết hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ quốc gia. Phát triển công nghiệp hỗ trợ đòi hỏi phải có chiến lược đúng đắn và bước đi bài bản, có cơ chế, chính sách phù hợp và hiệu quả.

Tại Quyết định số 929/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đã xác định, doanh nghiệp đóng vai trò trung tâm, là lực lượng nòng cốt trong sản xuất, đổi mới sáng tạo và mở rộng thị trường; Nhà nước giữ vai trò kiến tạo, phát triển, xây dựng thể chế minh bạch, hỗ trợ phát triển nguồn lực, khoa học công nghệ, thị trường,… Đặc biệt là vai trò kiến tạo của Nhà nước cần được cụ thể hóa thành các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật để đảm bảo gắn kết trách nhiệm quản trị, điều tiết tổng thể vĩ mô với việc tạo ra mối liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp và các khu vực kinh tế, phân bổ, tối ưu các nguồn lực, tạo tác động cộng hưởng trong thực hiện các cơ chế, chính sách theo tinh thần của Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài cũng như các nghị quyết trụ cột chiến lược khác của Trung ương.

Thứ ba, về tổ chức không gian phát triển, phát huy lợi thế của địa phương sau hợp nhất về đơn vị hành chính cấp tỉnh và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mỗi tỉnh, thành phố đều có những tiềm năng, lợi thế, không gian phát triển và động lực tăng trưởng mới, vấn đề đặt ra tại các địa phương, đặc biệt là các tỉnh, thành phố có lợi thế phát triển công nghiệp hỗ trợ, trong đó có tỉnh Phú Thọ cần tập trung vào lĩnh vực nào, khâu đột phá nào để phát huy lợi thế đặc thù của địa phương, đồng thời, tạo tác động cộng hưởng, lan tỏa cao nhất với sự phát triển của các địa phương và các vùng trong cả nước.

Bên cạnh đó, cần có cơ chế để phát huy vai trò điều phối, đồng hành, định hướng của Trung ương, cơ chế hợp tác, liên kết giữa các địa phương để bảo bảo tính đồng bộ, liên thông trong quy hoạch, đầu tư, phát triển hạ tầng, cơ sở dữ liệu và phân bổ nguồn lực.

“Đây chính là những quan điểm, yêu cầu đặt ra trong Nghị quyết số 27-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới”, Bí thư Phạm Đại Dương chia sẻ, đồng thời bày tỏ tin tưởng, 3 vấn đề nêu trên cũng là trăn trở của nhiều cơ quan, địa phương, doanh nghiệp.

Hội thảo thu hút sự tham dự của gần 400 đại biểu là đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố; các sở, ban, ngành địa phương; viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo; chuyên gia, nhà khoa học; doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp; tổ chức quốc tế, đối tác phát triển và các cơ quan thông tấn, báo chí

Hiện nay, Dự thảo Luật Công nghiệp trọng điểm đang được Bộ Công Thương hoàn thiện với kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá để xử lý các điểm nghẽn trong phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm, tập trung vào 02 nhóm chính sách về khuyến khích sản xuất, chế tạo trong nước và phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Trong bối cảnh đó, Hội thảo khoa học quốc gia “Định hướng phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam” có ý nghĩa quan trọng và thiết thực, là dịp để các cơ quan Trung ương, địa phương, các chuyên gia, các nhà khoa học, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp cùng trao đổi, chia sẻ về những kinh nghiệm thực tiễn, đánh giá đầy đủ hơn những kết quả đạt được, những vấn đề đang đặt ra đối với phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, qua đó đóng góp những luận cứ thực tiễn phục vụ nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách trong thời gian tới.

“Tôi tin rằng Hội thảo hôm nay sẽ có nhiều ý kiến trao đổi thẳng thắn, thiết thực, làm sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn, đóng góp những đề xuất có giá trị cho sự phát triển của công nghiệp hỗ trợ Việt Nam trong thời gian tới”, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ bày tỏ.