Kiểm tra ra… con nghiện

Đối tượng Trần Văn Duy bị bắt giữ.

Tiến hành kiểm tra nơi ở của đối tượng, lực lượng Công an phát hiện bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng 2 túi ni-lông chứa tinh thể màu trắng mà Duy khai nhận là chất ma túy có tổng khối lượng 12,61 gam. Tiến hành test nhanh, đối tượng Trần Văn Duy dương tính với chất ma túy Methamphetamine. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 30-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Duy về hành vi: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Hiện, vụ án đang được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.