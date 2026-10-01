Dùng hình ảnh, video trên mạng kêu gọi góp vốn, Trần Thị Mỹ Hạnh chiếm đoạt hơn 15,4 tỷ đồng

Ngày 1/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Mỹ Hạnh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, từ tháng 7/2025, lợi dụng các mối quan hệ quen biết, Hạnh đưa ra thông tin về những lô hàng sỉ, hàng thanh lý gồm đồ gia dụng, điện máy, quần áo... cần góp vốn để mua bán, sang tay với lợi nhuận cao.

Để huy động tiền, Hạnh lấy hình ảnh, video hàng hóa từ các hội nhóm trên mạng xã hội, tự đưa ra giá trị lô hàng, mức lợi nhuận và thời gian hoàn vốn. Sau khi nhận tiền, Hạnh dùng một phần để trả gốc, lợi nhuận cho người góp vốn trước nhằm tạo lòng tin và tiếp tục huy động số tiền lớn hơn.

Đối tượng Trần Thị Mỹ Hạnh. Ảnh: CA.

Thực tế, Hạnh không kinh doanh các lô hàng như đã thông tin mà dùng tiền góp vốn để trả nợ, đóng biêu hụi, chi tiêu cá nhân và trả cho những người góp vốn trước đó.

Qua điều tra, Công an TP Đà Nẵng xác định Hạnh đã chiếm đoạt của 3 bị hại tổng số tiền hơn 15,4 tỷ đồng. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đề nghị các cá nhân, tổ chức từng chuyển tiền, góp vốn cho Hạnh bằng thủ đoạn tương tự liên hệ cơ quan điều tra tại 47 Lý Tự Trọng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng hoặc Điều tra viên Lê Thanh An (0905.680.890) để trình báo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.