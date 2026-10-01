Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm vững chắc an ninh biên giới

Thượng tá Trần Trúc Giang - Phó Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh cho biết: Tỉnh Tây Ninh có đường biên giới dài gần 368,695 km, với 4 cửa khẩu quốc tế, 4 cửa khẩu chính và 13 cửa khẩu phụ. Đây là điều kiện thuận lợi cho cư dân 2 bên biên giới qua lại, giao thương. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến công tác quản lý xuất, nhập cảnh. Từ thực tiễn trên, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép Công an tỉnh và tổ chức triển khai thực hiện nhiều kế hoạch, cao điểm đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép trên toàn tuyến biên giới Tây Ninh.

Lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng, Quân sự tuần tra trên tuyến biên giới.

Việc tổ chức đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép trên toàn tuyến biên giới tỉnh Tây Ninh có ý nghĩa quan trọng, nhằm kéo giảm tình trạng vi phạm xuất nhập cảnh trái phép, ngăn chặn nguy cơ phát sinh tội phạm và các vấn đề phức tạp vào trong nội địa, đồng thời ngăn chặn, kéo giảm tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy, buôn lậu, tiêu thụ tài sản trái phép trên tuyến biên giới... góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên phạm vi toàn tỉnh.

Để thực hiện hiệu quả đợt cao điểm, Công an tỉnh Tây Ninh tập trung các lực lượng, phương tiện, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép; phối hợp với các lực lượng trên tuyến biên giới tổ chức tuần tra khép kín địa bàn, để kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng tổ chức hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép.

Bình Hiệp là 1 trong 19 xã biên giới của tỉnh Tây Ninh, có cửa khẩu quốc tế, với tuyến biên giới dài hơn 30km, địa hình đất liền, kênh nhỏ thuận lợi cho hoạt động giao thương, đi lại của cư dân 2 bên biên giới. Đây vừa là điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế nhưng cũng đặt ra những yêu cầu rất cao đối với công tác quản lý địa bàn, quản lý cư trú và phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép. Thượng tá Võ Văn Lộc - Trưởng Công an xã Bình Hiệp cho biết: Về khó khăn lớn nhất khi kiểm soát tình hình xuất nhập cảnh hiện nay, các đối tượng thường lợi dụng đường biên giới dài, sự thông thoáng trong hoạt động giao thương, đi lại, các mối quan hệ quen biết giữa hai bên để xuất nhập cảnh trái phép. Các đối tượng cũng triệt để lợi dụng mạng xã hội trao đổi, liên lạc, móc nối trong và ngoài nước để thực hiện hành vi sai phạm. Một số người dân còn hám lợi, đã tiếp tay cho hoạt động xuất nhập cảnh trái phép...

Để ngăn chặn hiệu quả tội phạm xuất nhập cảnh trái phép, Công an xã Bình Hiệp tập trung vào công tác rà soát các cơ sở lưu trú trên địa bàn, thường xuyên kiểm tra hoạt động lưu trú, đối chiếu thông tin khách lưu trú với thực tế; làm tốt công tác nắm hộ, nắm người, chú ý những trường hợp mới đến địa bàn lưu trú bất thường hoặc có biểu hiện nghi vấn. Cán bộ cũng tập trung tuyên truyền, vận động chủ cơ sở lưu trú và người dân cam kết không vi phạm pháp luật, nâng cao cảnh giác, tích cực tố giác những trường hợp có biểu hiện nghi vấn liên quan xuất nhập cảnh trái phép cho lực lượng Công an.

Công an xã cũng triển khai các biện pháp nghiệp vụ trong công tác nắm tình hình, xác định đối tượng nghi vấn để đấu tranh, xử lý, ngăn chặn từ sớm các hoạt động tổ chức môi giới, đưa người xuất nhập cảnh trái phép. Sau 1 tháng thực hiện cao điểm chuyển hóa địa bàn, Công an xã Bình Hiệp đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, Đồn Biên phòng Thạnh Trị và huy động lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, tổ chức hơn 120 lượt tuần tra ngày đêm, đảm bảo khép kín địa bàn. Công tác tuần tra được thực hiện có trọng tâm, tập trung vào các trục lộ nối vào tuyến biên giới, các đường mòn, lối tắt và vào thời điểm đối tượng có thể lợi dụng phạm tội, nhất là liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Qua tuần tra, lực lượng đã phối hợp phát hiện xử lý 2 vụ, 3 đối tượng trộm cắp tài sản, 2 vụ xuất nhập cảnh trái phép, 1 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy trên tuyến biên giới.

Bên cạnh công tác đấu tranh xử lý vi phạm, các lực lượng còn kết hợp tuyên truyền, vận động người dân nâng cao cảnh giác, chủ động cung cấp thông tin. Qua đó, công tác phối hợp nắm tình hình từ cơ sở ngày càng chủ động hơn, góp phần phát hiện sớm, xử lý kịp thời các vụ việc, phòng ngừa không để phát sinh điểm phức tạp, từng bước tạo chuyển biến thực chất về an ninh trật tự trên địa bàn xã Bình Hiệp.

Thượng tá Võ Văn Lộc - Trưởng Công an xã Bình Hiệp cho biết: Qua công tác chuyển hóa địa bàn, nhận thức của người dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được nâng lên; nhiều trường hợp đã cung cấp những thông tin có giá trị, giúp lực lượng Công an giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở.

Từ khi thực hiện đợt cao điểm (ngày 31/7 đến nay), lực lượng Công an tỉnh Tây Ninh đã phát hiện 21 vụ, 42 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép; tiến hành khởi tố 5 vụ, 7 bị can và xử phạt vi phạm hành chính 27 trường hợp với số tiền 228.750.000 đồng.

Công an Tây Ninh tuyên truyền phòng ngừa xuất nhập cảnh trái phép cho người dân sống ở khu vực biên giới.

Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, gọi hỏi, răn đe các đối tượng vi phạm cũng được lực lượng chức năng đẩy mạnh thực hiện quyết liệt. Ngoài các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an cũng chú trọng triển khai lắp đặt hệ thống camera an ninh trên toàn tuyến biên giới, trong đó tập trung ở các đường mòn, lối mở, khu vực có khả năng xảy ra xuất nhập cảnh trái phép.

Công an tỉnh Tây Ninh cũng tăng cường công tác đối ngoại với lực lượng chức năng ở Campuchia, phối hợp trao đổi thông tin, tình hình 2 bên biên giới có liên quan đến công tác xuất, nhập cảnh trái phép. Qua đó, từ 31/7/2026 đến nay, lực lượng chức năng Campuchia cùng Công an tỉnh Tây Ninh đã tiến hành nhiều đợt trao trả hơn 127 công dân, trong đó có 20 công dân ở Tây Ninh. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng 2 bên cũng tăng cường công tác hợp tác quốc tế để phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép trên cơ sở pháp luật của 2 nước

Nhờ làm tốt công tác phòng ngừa với những giải pháp quyết liệt, ngăn chặn phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, tình hình an ninh trật tự toàn tuyến biên giới địa bàn Tây Ninh được bảo đảm, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật được kiềm chế. Đáng mừng là ý thức chấp hành pháp luật của công dân nâng cao, người dân qua lại biên giới không còn đi bằng đường mòn lối mở, chủ yếu lưu thông bằng hộ chiếu phổ thông và các giấy tờ cư dân biên giới.

Thời gian tới, để giữ vững ổn định an ninh trật tự, ngăn chặn kịp thời các trường hợp lợi dụng những địa hình phức tạp, ban đêm để tổ chức qua lại biên giới trái phép, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh không ngừng tăng cường phối hợp hoạt động tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, đấu tranh xử lý những trường hợp vi phạm. Tất cả vì biên giới bình yên, giữ gìn cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.