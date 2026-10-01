Gia Lai siết an toàn bữa ăn bán trú, không để cắt xén khẩu phần

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị số 20/CT-UBND về tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, dinh dưỡng trong tổ chức bữa ăn nội trú, bán trú; đồng thời quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan từ khâu lựa chọn nhà cung cấp đến giám sát, xử lý sự cố.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ sở giáo dục không được cắt xén, giảm chất lượng bữa ăn để bù chi phí tổ chức hay vì mục tiêu lợi nhuận. Việc lựa chọn nhà cung cấp phải xem xét chất lượng thực phẩm, giá trị dinh dưỡng, năng lực cung ứng, khả năng truy xuất nguồn gốc và điều kiện vận chuyển.

Cấp xã chịu trách nhiệm lựa chọn, ký hợp đồng với nhà cung cấp; nhà trường tiếp nhận, kiểm tra thực phẩm, suất ăn; cơ quan y tế hướng dẫn, kiểm tra an toàn thực phẩm. Các đơn vị phải giám sát hằng ngày, kiểm tra thực tế việc giao nhận, đối chiếu hợp đồng, chứng từ và nguồn gốc thực phẩm.

Các cơ sở giáo dục không được cắt xén khẩu phần, giảm định lượng hoặc chất lượng bữa ăn để bù chi phí tổ chức, vận chuyển hay vì mục tiêu lợi nhuận. Ảnh: Trần Hoàn

Các trường được yêu cầu từ chối tiếp nhận thực phẩm không đạt, đặt an toàn sức khỏe và quyền lợi của học sinh lên hàng đầu. Nghiêm cấm việc ký xác nhận khi chưa kiểm tra thực tế hoặc hợp thức hóa hồ sơ. Chủ tịch UBND xã, phường chịu trách nhiệm nếu buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra hoặc không xử lý vi phạm.

Các trường phải công khai thực đơn, mức tiền ăn, hình ảnh suất ăn và các khoản thu, chi. Khi phát hiện nguy cơ mất an toàn thực phẩm, ngộ độc hoặc thiếu khẩu phần, định lượng, nhà trường phải kịp thời xử lý, sơ cấp cứu khi cần thiết, bảo quản mẫu và báo ngay cho cơ quan chức năng. UBND tỉnh nghiêm cấm việc che giấu sự cố, chậm báo cáo hoặc tự ý tiêu hủy mẫu.

Sở Y tế được giao rà soát, kiểm tra các bếp ăn tập thể, cơ sở cung cấp thực phẩm, suất ăn cho trường học, đặc biệt là những đơn vị phục vụ nhiều trường, đông học sinh và các khu vực có nguy cơ cao. Các đơn vị vi phạm có thể bị đình chỉ hoặc chuyển cơ quan điều tra nếu có dấu hiệu tội phạm.

Sở Y tế cần phối hợp với ngành Giáo dục hướng dẫn xây dựng thực đơn phù hợp với độ tuổi, nhu cầu dinh dưỡng và mức tiền ăn, bảo đảm bữa ăn an toàn, đủ dinh dưỡng, đúng định lượng và quyền lợi của học sinh.