Kiểm soát chặt, xử lý nghiêm

Lạng Sơn có hệ thống giao thông kết nối với các tỉnh, thành trong cả nước và cửa khẩu quốc tế, nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hóa ngày càng lớn. Vì thế hoạt động vận tải diễn ra sôi động với nhiều lượt phương tiện vận tải thường xuyên lưu thông trên các tuyến quốc lộ, đường cao tốc và đường tỉnh. Chỉ một hành vi vi phạm như chạy quá tốc độ, vượt ẩu, dừng đỗ không đúng quy định, chở quá tải, không bảo đảm điều kiện an toàn kỹ thuật... cũng có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông kiểm tra điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn xã Chi Lăng

Trước thực tế đó, thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT và của Công an tỉnh, Phòng CSGT đã triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải trên toàn địa bàn từ ngày 26/8 đế ngày 25/9/2026. Đợt cao điểm nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời ngăn chặn kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn mất ATGT.

Thượng tá Phương Thúc Định, Phó Trưởng Phòng CSGT, Công an tỉnh cho biết: Phòng CSGT huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên toàn tỉnh, đặc biệt là các tuyến quốc lộ 1 và các địa bàn trọng điểm, tập trung xử lý nghiêm hành vi vi phạm.

Từ ngày ra quân đến nay, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã tổ chức 181 ca tuần tra kiểm soát với 671 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia, thực hiện tổng kiểm soát 2.394 lượt phương tiện, qua đó phát hiện, xử lý 176 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 300 triệu đồng. Các hành vi vi phạm gồm: xe chở người trong khoang chở hàng hóa; đi quá tốc độ; dừng, đỗ không đúng nơi quy định; chở hàng quá khổ và đi không đúng phần đường, làn đường...

Tại nhiều tuyến giao thông trọng điểm như quốc lộ 1, các tuyến tỉnh lộ, lực lượng CSGT không chỉ kiểm tra, xử lý mà còn lồng ghép tuyên truyền, hướng dẫn lái xe nâng cao nhận thức để đảm bảo an toàn hơn. Trung tá Nguyễn Việt Toàn, Phó Trạm trưởng Trạm CSGT Tùng Diễn cho biết: Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, khi phát hiện vi phạm chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm và tích cực tuyên truyền, giải thích các quy định của Luật TTATGT đường bộ để tài xế hiểu và không vi phạm.

Đợt ra quân cao điểm về tổng kiểm soát, xử lý vi phạm về TTATGT đường bộ đối với phương tiện kinh doanh vận tải đã nhận được sự đồng thuận của người dân và lái xe. Anh Vũ Văn Hùng, lái xe vận tải hàng hóa từ tỉnh Bắc Ninh lên tỉnh Lạng Sơn chia sẻ: Tôi thấy lực lượng CSGT kiểm tra gắt gao cũng là điều tốt. Bản thân tôi khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông luôn chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, kiểm tra phương tiện trước mỗi chuyến đi và tuyệt đối không uống rượu bia khi điều khiển xe.

Để phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến các loại hình kinh doanh vận tải, thời gian tới, Phòng CSGT tiếp tục tăng cường duy trì hoạt động tuần tra kiểm soát, đặc biệt với các tuyến đường có lưu lượng vận tải cao. Song song đó, đơn vị sẽ đẩy mạnh hơn công tác tuyên truyền thông qua phối hợp với các đơn vị truyền thông, chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể… nhằm từng bước xây dựng văn hóa giao thông an toàn, tự giác trong cộng đồng.