Góp ý dự thảo Khung kiến trúc Chính quyền số tỉnh Lạng Sơn, phiên bản 1.0

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại cuộc họp

Tham dự cuộc họp có đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh; các sở, ban, ngành và một số phường trên địa bàn tỉnh. Đại diện Trung tâm Công nghệ - Chính phủ số tham dự tại điểm cầu trực tuyến.

Khung kiến trúc số là căn cứ để xây dựng, phát triển, nâng cấp và vận hành hạ tầng số, hệ thống số, hệ thống thông tin, nền tảng số, cơ sở dữ liệu và dịch vụ số của các cơ quan, tổ chức trong toàn bộ hệ thống chính trị. Qua đó, bảo đảm các hệ thống được triển khia đồng bộ, thống nhất, kết nối, liên thông, chia sẻ, sử dụng chung; kế thừa tối đa các thành phần hiện có phù hợp, hạn chế đầu tư phân tán, trùng lặp, lãng phí, và đáp ứng yêu cầu phát triển, ứng dụng các công nghệ mới.

Tại cuộc họp, đại diện Trung tâm Công nghệ - Chính phủ số đã trình bày, làm rõ các nội dung chủ yếu của dự thảo, gồm: mục đích, phạm vi, nguyên tắc xây dựng Khung kiến trúc; đánh giá hiện trạng kiến trúc số của tỉnh; kiến trúc số mục tiêu theo 4 lớp kiến trúc và các thành phần xuyên suốt; kiến trúc mô hình chuyển đổi số cấp xã; danh mục các thành phần số, quan hệ kết nối, chia sẻ dữ liệu và những nội dung cần hoàn thiện.

Đại biểu Công an tỉnh đóng góp ý kiên tại cuộc họp

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đóng góp ý kiến

Các đại biểu tập trung trao đổi về nhiệm vụ, lộ trình, trách nhiệm tổ chức triển khai; tác động của Khung kiến trúc đối với việc triển khai các phần mềm, nền tảng, hệ thống tại các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, các ý kiến góp ý, kiến nghị được trao đổi, giải đáp và tiếp thu để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Khung kiến trúc Chính quyền số tỉnh Lạng Sơn, phiên bản 1.0.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo đóng góp ý kiến

Kết luận cuộc họp, lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các sở, ban, ngành nghiên cứu kỹ dự thảo Khung kiến trúc Chính quyền số tỉnh Lạng Sơn, phiên bản 1.0; rà soát các nhiệm vụ, lộ trình, thời gian thực hiện, phân công trách nhiệm và tiếp tục gửi ý kiến góp ý để hoàn thiện dự thảo. Đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 30/9.