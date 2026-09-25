Phường Ba Đình: Thu ngân sách đạt 246% dự toán cả năm sau 9 tháng

Các tham luận tại hội nghị tập trung vào các lợi thế, kết quả mà công tác chuyển đổi số đem lại trên địa bàn phường trong 9 tháng vừa qua. Ảnh: Ngọc Đức

Kể từ đầu năm, phường Ba Đình tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp địa bàn dân cư và trường học, đồng thời triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đến ngày 21-9, thu ngân sách trên địa bàn đạt 5.360,5 tỷ đồng, bằng 246,1% dự toán Thành phố giao. Vốn đầu tư công giải ngân ước đạt 123,9 tỷ đồng, bằng 74,8% kế hoạch sau điều chỉnh.

Trong công tác xây dựng Đảng, phường tổ chức quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và Thành ủy với 97% cán bộ, đảng viên tham gia.

Phường kết nạp 73 đảng viên mới, đạt 104% chỉ tiêu; kiện toàn các tổ chức Đảng phù hợp với mô hình mới. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức thành công.

Chuyển đổi số được đưa vào nhiều công việc cụ thể, từ làm sạch dữ liệu đất đai đến quản lý, tuyên truyền và phục vụ người dân. Các mô hình “Tuyến phố 4.0”, “Chợ số”, “Bình dân học số” được triển khai.

Phường cũng hoàn thành sắp xếp tổ dân phố và trường học công lập, phát huy các mô hình “Không gian văn hóa”, “Di tích số”, tổ chức khám sức khỏe, sàng lọc miễn phí cho hơn 3.000 người.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Phường tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026 đúng kế hoạch, duy trì các tiêu chí xây dựng phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị và phường không ma túy.

Tại hội nghị, các tham luận tập trung vào chuyển đổi số và nâng cao chất lượng hoạt động ở cơ sở. Các đại biểu cho rằng công nghệ đã hỗ trợ việc truyền đạt thông tin, quản lý dữ liệu và phục vụ người dân, song cần tiếp tục tập huấn để thu hẹp khoảng cách về kỹ năng số, nhất là với cán bộ và người dân lớn tuổi.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Ba Đình Phạm Quang Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Đức

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Quang Thanh, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch HĐND phường Ba Đình, đánh giá khối lượng công việc 9 tháng qua rất lớn.

Phường đã sắp xếp từ 47 tổ dân phố, 45 chi bộ còn 18 tổ chức ở địa bàn dân cư; hệ thống trường học công lập từ 13 trường còn 4 trường; đồng thời tiếp tục sắp xếp các tổ chức Đảng và phòng chuyên môn thuộc UBND phường.

Trong 3 tháng cuối năm, đồng chí Phạm Quang Thanh yêu cầu rà soát toàn bộ nhiệm vụ năm 2026, xác định rõ việc đã hoàn thành, đang thực hiện và chậm tiến độ. Mỗi nhiệm vụ phải có người phụ trách, thời hạn và kết quả cụ thể.

Phường cần tập trung tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư công, giải phóng mặt bằng, các dự án chậm tiến độ; xử lý các điểm úng ngập, bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh an toàn thực phẩm. Công tác phòng cháy, chữa cháy tại nhà cũ, ngõ sâu, nhà ở kết hợp kinh doanh cũng cần được tăng cường.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường yêu cầu phát huy vai trò của Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận và đoàn viên, thanh niên trong nắm tình hình, tuyên truyền, hòa giải và hỗ trợ người dân. Chuyển đổi số cần tập trung vào những việc thiết thực, phù hợp từng nhóm dân cư.