Hải Phòng đầu tư hơn 22.600 tỷ đồng làm đường Đông - Tây dài 23,59 km

Sáng 25/9, tại Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Hải Phòng đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Đông - Tây TP Hải Phòng.

Theo đó, tuyến đường có chiều dài khoảng 23,59 km, mặt cắt ngang rộng 68 m, với lộ giới quản lý quy hoạch 110 m.

Dự án gồm 6 làn xe chính tốc độ cao, vận tốc thiết kế 100 km/h và 4 làn đường song hành, vận tốc thiết kế 60 km/h.

Hải Phòng đầu tư hơn 22.600 tỷ đồng làm tuyến đường kết nối Đông Tây dài 23,59km (Ảnh minh họa)

Địa điểm thực hiện dự án qua địa bàn các xã, phường: An Dương, An Phong, Kim Thành, Hà Nam, Hà Bắc, Thanh Hà, Hà Tây, Ái Quốc, Nam Đồng.

Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2026 - 2030. Dự kiến nhu cầu sử dụng đất khoảng 284,77 ha. Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án hơn 22.669 tỷ đồng.

TP Hải Phòng đầu tư xây dựng tuyến đường này nhằm hình thành trục giao thông kết nối thuận lợi giữa hai trung tâm đô thị lớn của thành phố (khu vực đô thị phía Tây và phía Đông) với mạng lưới giao thông hiện có và các định hướng quy hoạch.

Tuyến đường được định hướng xây dựng với quy mô hiện đại, đáp ứng tầm nhìn phát triển lâu dài, tối ưu cự ly và thời gian di chuyển giữa hai trung tâm đô thị, đồng thời tạo ra trục cảnh quan, kiến trúc điểm nhấn của thành phố mới sau hợp nhất.

Đồng thời, việc đầu tư tuyến đường sẽ mở rộng không gian phát triển, khai thác hiệu quả quỹ đất mới hai bên hành lang tuyến đường; phát huy lợi thế, tiềm năng và tạo động lực thu hút đầu tư, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án cũng góp phần giảm tải cho mạng lưới giao thông trên địa bàn, đặc biệt là Quốc lộ 5 đi qua khu vực trung tâm thành phố và mạng lưới đường bộ hiện có; kết nối đồng bộ mạng lưới giao thông nội vùng và liên vùng.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối Đông - Tây TP Hải Phòng gồm 3 dự án thành phần, gồm: Dự án giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, di chuyển và hoàn trả hạ tầng kỹ thuật; Dự án xây dựng tuyến đường kết nối Đông - Tây TP Hải Phòng, đoạn từ nút giao Quốc lộ 10 đến đường Tỉnh Thủy (Km0+000 - Km3+188); và Dự án xây dựng tuyến đường kết nối Đông - Tây TP Hải Phòng, đoạn từ đường Tỉnh Thủy đến cuối tuyến (Km3+188 - Km23+589,40).

Cũng trong sáng 25/9, tại Kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Hải Phòng khóa XVII đã xem xét, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng khác.

Trong đó, kỳ họp xem xét, thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp kè sông Sặt, đoạn từ cầu Cậy đến cầu Cất; quyết định chủ trương đầu tư Dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08), đoạn qua TP Hải Phòng và 9 km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) - hoàn thiện tuyến cao tốc và đoạn kết nối đường tỉnh 353.

Kỳ họp cũng xem xét, quyết định việc giao biên chế và hợp đồng lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2026.