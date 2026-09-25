Đồng Nai dự kiến chi 4.540 tỷ đồng vào cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Ngày 25/9, tại Kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) HĐND TP Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 HĐND thành phố đã thông qua chủ trương cam kết bố trí khoảng 4.540 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để thực hiện cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành.

Đẩy nhanh thi công nhiều hạng mục cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành.

Theo UBND TP Đồng Nai, dự án thành phần 1 thuộc cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành đang được đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 19.612 tỷ đồng lên 23.229 tỷ đồng, tăng khoảng 3.617 tỷ đồng so với phương án trước. Cùng với việc điều chỉnh tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn của dự án cũng được đề xuất thay đổi đáng kể. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước dự kiến tăng từ 6.842 tỷ đồng lên 11.382 tỷ đồng. Riêng phần vốn địa phương mà TP Đồng Nai được đề xuất bố trí thêm khoảng 4.540 tỷ đồng. Phần vốn nhà đầu tư tham gia dự án dự kiến khoảng 11.847 tỷ đồng.

Theo hồ sơ trình HĐND thành phố, việc tăng tỷ lệ vốn ngân sách địa phương được đặt ra trong bối cảnh Bộ Tài chính chưa thống nhất phương án sử dụng ngân sách Trung ương để nâng tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án. Bộ Tài chính đề nghị địa phương bố trí phần vốn tăng thêm theo trách nhiệm được xác định tại Nghị quyết số 138/2024/QH15 của Quốc hội.

Theo phương án mới, vốn Nhà nước tham gia dự án cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành dự kiến khoảng 49% tổng mức đầu tư, trong khi phần vốn nhà đầu tư chiếm khoảng 51%.

Để thực hiện trách nhiệm này, UBND TP Đồng Nai đề xuất HĐND thành phố thống nhất cam kết bố trí khoảng 4.540 tỷ đồng từ ngân sách địa phương trong giai đoạn 2026-2030. Khoản vốn này dự kiến được đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn và bố trí theo tiến độ thực hiện dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Do 4.540 tỷ đồng là khoản vốn rất lớn trong kế hoạch đầu tư công của thành phố, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Đồng Nai đề nghị UBND thành phố chủ động cân đối nguồn lực, bảo đảm phù hợp với khả năng ngân sách và tiến độ triển khai dự án. Việc bố trí vốn cho cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành cũng cần được tính toán để hạn chế ảnh hưởng đến khả năng đầu tư đối với các chương trình, dự án quan trọng khác trên địa bàn. Cơ quan thẩm tra đồng thời đề nghị tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình quản lý, sử dụng nguồn vốn. Tình hình bố trí, giải ngân vốn và tiến độ thực hiện dự án cần được báo cáo định kỳ với HĐND thành phố để theo dõi, giám sát.

Trường hợp dự án tiếp tục điều chỉnh tổng mức đầu tư, thay đổi cơ cấu nguồn vốn hoặc huy động được các nguồn vốn hợp pháp khác, UBND TP Đồng Nai có trách nhiệm rà soát, báo cáo HĐND thành phố xem xét, quyết định điều chỉnh theo thẩm quyền.

HĐND đã thông qua chủ trương cam kết bố trí khoảng 4.540 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để thực hiện cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành.

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành có tổng chiều dài gần 129km đi qua địa phận tỉnh Lâm Đồng và TP Đồng Nai chia làm 5 dự án thành phần.

Trong đó, dự án thành phần 1 là đầu tư xây dựng đường cao tốc do UBND TP Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền triển khai theo phương thức đối tác công-tư (PPP), phân kỳ đầu tư quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 24,75m. Đến nay dự án thành phần 1 đã cơ bản bóc xong lớp đất hữu cơ, đang đắp nền đường và hoàn thành các hạng mục cống tròn, nhiều đoạn đường đã thành hình.

Dự án thành phần 2 đầu tư xây dựng đường gom, cầu vượt ngang đoạn qua tỉnh Lâm Đồng do UBND tỉnh Lâm Đồng làm cơ quan chủ quản, triển khai theo hình thức đầu tư công, sử dụng vốn ngân sách địa phương.

Dự án thành phần 3 đầu tư xây dựng đường gom, cầu vượt ngang đoạn qua TP Đồng Nai và do địa phương này làm cơ quan chủ quản, triển khai theo hình thức đầu tư công, sử dụng vốn ngân sách Trung ương. Hiện dự án này đã khởi công 12 gói thầu, sản lượng đạt trên 30%.

Dự án thành phần 4 thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc địa phận Lâm Đồng do địa phương này làm cơ quan chủ quản, triển khai theo hình thức đầu tư công, sử dụng vốn ngân sách địa phương.

Dự án thành phần 5 thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc địa phận Đồng Nai do địa phương này làm cơ quan chủ quản, triển khai theo hình thức đầu tư công, sử dụng vốn ngân sách Trung ương và vốn ngân sách địa phương. Hiện mặt bằng đã cơ bản được bàn giao, nhiều khu tái định cư hoàn thành, đáp ứng an cư cho bà con.

Minh Tuệ