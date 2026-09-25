Phanh gấp để ”dằn mặt” xe phía sau có thể bị xử lý những lỗi gì?

Cụ thể, 1 tài xế ô tô tại Hà Nội đã bị phạt tổng cộng 23 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe sau khi có hành vi đi vào làn dừng khẩn cấp, tạt đầu rồi phanh gấp, dừng xe trước 1 phương tiện khác trên Đại lộ Thăng Long. Vụ việc được camera hành trình ghi lại và gửi đến cơ quan chức năng.

Tài xế ô tô biển 29A-359.xx bị phạt 23 triệu đồng, trừ 6 điểm GPLX sau loạt vi phạm trên cao tốc. Ảnh chụp lại từ clip

Theo Cục Cảnh sát giao thông, khoảng 7 giờ 46 phút ngày 14-9, tài xế điều khiển ô tô lưu thông trên Đại lộ Thăng Long. Hình ảnh từ camera cho thấy, chiếc xe này bất ngờ đi vào làn dừng khẩn cấp, vượt lên phía trước 1 ô tô khác. Sau đó, tài xế chuyển làn nhưng không bật tín hiệu báo trước, tạt đầu phương tiện vừa vượt rồi phanh gấp và dừng hẳn.

Tình huống bất ngờ khiến tài xế xe phía sau phải phanh gấp để tránh va chạm. Sau khi chặn đầu phương tiện, chiếc xe vi phạm tiếp tục tăng tốc rời đi.

Qua xác minh, lực lượng Cảnh sát giao thông xác định tài xế đã thực hiện 3 hành vi vi phạm gồm: điều khiển ô tô đi vào làn dừng xe khẩn cấp trên đường cao tốc; chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước; dừng xe không đúng nơi quy định trên đường cao tốc. Tổng mức phạt đối với các hành vi này là 23 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Theo khuyến cáo của CSGT, tài xế cần tuân thủ quy định về làn đường, chuyển làn, dừng và đỗ xe trên cao tốc. Trường hợp phương tiện gặp sự cố, người lái cần thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn và chỉ dừng tại vị trí phù hợp theo quy định.

Khi gặp phương tiện chạy ẩu, chuyển làn bất ngờ hoặc có biểu hiện thiếu kiềm chế, tài xế phía sau nên giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn và tránh đối đầu.

Nếu phát hiện hành vi nguy hiểm, người dân có thể sử dụng camera hành trình ghi nhận sự việc và cung cấp cho cơ quan chức năng để xử lý, thay vì tự “dằn mặt” hoặc đáp trả trên đường.