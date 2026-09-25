[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại Phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam.

Tham dự có đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; cùng các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự phiên họp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng các đại biểu dự phiên họp.

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trình bày báo cáo tại phiên họp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại phiên họp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại Phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam.

Quang cảnh Phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam.