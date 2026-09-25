[Ảnh] Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì Phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam
Sáng 25/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam, đã chủ trì Phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo.
Tham dự có đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; cùng các đồng chí Thường trực Ban Chỉ đạo.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-thuong-truc-ban-bi-thu-tran-cam-tu-chu-tri-phien-hop-thuong-truc-ban-chi-dao-trung-uong-ve-phat-trien-van-hoa-viet-nam-post990997.html