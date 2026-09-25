Canada mở đường bay thẳng tới Việt Nam thúc đẩy thương mại và du lịch

Chính phủ Canada vừa công bố thỏa thuận vận tải hàng không mở rộng với Việt Nam, đối tác thương mại lớn nhất của Canada trong ASEAN. Thỏa thuận được Thủ tướng Mark Carney công bố trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác Chiến lược mới giữa hai nước.

Theo thỏa thuận, mỗi nước được khai thác tối đa 14 chuyến bay hành khách kết hợp và 7 chuyến bay chở hàng mỗi tuần. Các hãng hàng không chở hàng cũng được hưởng quyền tự do vận chuyển hàng không thứ năm, cho phép khai thác các chuyến bay giữa hai quốc gia nước ngoài nếu chuyến bay bắt đầu hoặc kết thúc tại quốc gia nơi hãng đặt trụ sở.

Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Canada Maninder Sidhu cho biết Việt Nam là một trong những đối tác thương mại năng động nhất của Canada tại Đông Nam Á. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Canada sang Việt Nam đạt hơn 1,3 tỷ CAD, tăng 30% so với năm trước. Theo ông, việc mở rộng thỏa thuận hàng không sẽ tạo thuận lợi cho lưu chuyển hàng hóa và đi lại giữa hai nước, đồng thời mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp.

Việt Nam hiện là một trong những thị trường hàng không lớn và tăng trưởng nhanh tại châu Á của Canada. Bên cạnh hoạt động thương mại, cộng đồng người Canada gốc Việt khoảng 275.000 người cũng tạo nhu cầu lớn về du lịch, giáo dục, kinh tế và thương mại.

Chính phủ Canada hiện có các thỏa thuận hoặc cơ chế vận tải hàng không với hơn 125 quốc gia. Việc mở rộng thỏa thuận với Việt Nam nằm trong nỗ lực của Canada nhằm tăng cường kết nối quốc tế và đa dạng hóa quan hệ thương mại tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Việc mở rộng kết nối hàng không được kỳ vọng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động đi lại và vận chuyển hàng hóa giữa hai nước. Đồng thời, kết nối trực tiếp cũng hỗ trợ hoạt động kinh doanh, thương mại và giao lưu nhân dân giữa Canada và Việt Nam.