Công bố quyết định kiểm tra theo kế hoạch đối với Đảng ủy Tổng công ty Thái Sơn

Dự hội nghị có Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trưởng đoàn kiểm tra số 991 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương. Cùng dự hội nghị có Trung tướng Khổng Văn Minh, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, Phó trưởng đoàn kiểm tra số 991.

Thượng tướng Trương Thiên Tô phát biểu tại hội nghị.

Đây là nội dung kiểm tra thường kỳ theo kế hoạch, là nhiệm vụ thường xuyên của công tác xây dựng Đảng. Theo đó, đoàn kiểm tra tập trung đánh giá toàn diện việc quán triệt, chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và trách nhiệm nêu gương của tập thể Đảng ủy Tổng công ty Thái Sơn cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy. Trọng tâm là công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh gắn với phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và quản lý, sử dụng đúng pháp luật các nguồn lực tài chính, đất quốc phòng. Đoàn cũng xem xét cụ thể kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và ý thức tự phê bình, phê bình của đội ngũ cán bộ chủ trì…

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu đoàn kiểm tra đánh giá thực chất vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng đơn vị. Quá trình kiểm tra phải được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ và thực chất; phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tự phê bình và phê bình, đánh giá khách quan các mặt công tác; nêu bật những cách làm hay, sáng tạo để nhân rộng, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, hạn chế để kịp thời khắc phục. Kế hoạch kiểm tra phải được tổ chức khoa học, hợp lý, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị…