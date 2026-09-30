Không nhận ra Bangkok

Bangkok dần rút nước sau những ngày mưa lớn. Trên các tuyến đường chính, giao thông trở lại, trong khi nhiều khu vực ngập đã bắt đầu khô ráo. Nhưng ở phía đông thành phố, nước vẫn lênh láng. Ngày 29/9, Sân vận động Quốc gia Rajamangala nằm trong Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) ở Hua Mak vẫn ngập nặng. Khu vực này vốn thấp, được ví như một “lòng chảo”, nước dâng nhanh và thoát chậm.

Từ ngày 26/9, nước đã bao quanh sân vận động và tràn vào khuôn viên Cơ quan Thể thao Thái Lan. Nhiều ôtô của nhân viên, quan chức và khách đến làm việc bị nước nhấn chìm gần tới nóc. Khu vực đường đua xe đạp lòng chảo, nơi các VĐV đua xe đạp tập luyện và thi đấu, cũng ngập trên diện rộng, theo Khaosod.

Một người đàn ông kéo phao tự chế qua Cơ quan Thể thao Thái Lan sau khi nước ngập quá eo. Tính đến sáng 29/9, bên trong Sân vận động Quốc gia Rajamangala vẫn ngập gần 1 m; hơn 100 ôtô và xe máy bị bỏ lại trong nước, nhiều chiếc ngập gần tới nóc.

Một người nằm nghỉ ngơi trên ghế đá giữa dòng nước ngập. Trận lũ cũng gây thiệt hại đáng kể cho nền thể thao Thái Lan. Khu tập luyện và kho thiết bị của Hiệp hội Cử tạ nghiệp dư Thái Lan, nằm trong khuôn viên Rajamangala, bị nước nhấn chìm. Hiệp hội ước tính thiệt hại hơn 20 triệu baht, khoảng 15,5 tỷ đồng, nhiều thiết bị và đồ uống phục vụ VĐV có nguy cơ không thể sử dụng lại.

Một số VĐV phải chuyển địa điểm tập luyện ra bên ngoài. Có thời điểm, những người còn ở lại khu thể thao phải tận dụng cả bể bơi bơm hơi làm phương tiện di chuyển giữa vùng nước ngập.

Theo Matichon, tình hình nghiêm trọng đến mức các VĐV ném bóng của Thái Lan phải sơ tán khỏi khu lưu trú bên trong trung tâm huấn luyện khi nước dâng khoảng 90 cm.

Tại sân bay Suvarnabhumi, hàng nghìn kiện hành lý nằm la liệt chờ được trả cho hành khách. Khoảng 5.000-5.600 kiện của Thai Airways bị tồn đọng sau khi mưa lũ khiến hoạt động mặt đất đình trệ. Nhiều nhân viên sống ở những khu vực ngập sâu không thể đến sân bay làm việc, kéo theo tình trạng thiếu nhân lực nghiêm trọng.

Hãng hàng không quốc gia Thái Lan phải huy động thêm nhân viên và 69 quân nhân thuộc Không quân Hoàng gia Thái Lan hỗ trợ xử lý hành lý. CEO Chai Eamsiri cho biết hãng đặt mục tiêu giải quyết lượng hành lý tồn trong khoảng 72 giờ. Đơn vị phải giảm khoảng 30-40% số chuyến bay khởi hành từ Bangkok trong những ngày tiếp theo để ổn định hoạt động.

Trận mưa lớn gây ngập nặng ngày 26-27/9 làm đảo lộn hoạt động của thành phố. Trong ảnh, người dân sống tại một khu dân cư xếp hàng nhận cứu trợ ngày 28/9.

Ở Bang Kapi, đường phố biến thành một khu chợ nổi tạm thời. Những người bán hàng mang thịt, cá, rau và nhu yếu phẩm ra giữa vùng nước ngập. Khách lội nước hoặc dùng phương tiện nổi để mua hàng. Những quầy thực phẩm vốn nằm trên vỉa hè nay xuất hiện giữa một con đường ngập nước. Theo Reuters, các tiểu thương địa phương vẫn cố duy trì hoạt động buôn bán khi nhiều khu vực xung quanh chưa thể đi lại bình thường.

Xa hơn về phía đông, tại Kheha Romklao, cảnh tượng còn khó khăn hơn. Ngày 29/9, một số điểm vẫn ngập 1,3-1,6 m dù mực nước đã giảm khoảng 5-10 cm. Người dân muốn ra vào khu vực phải dùng thuyền; những tòa nhà nằm sâu bên trong rất khó tiếp cận, có nơi người dân chỉ nhận được thực phẩm một lần mỗi ngày.

Nhiều gia đình đã phải tìm cách sống cùng nước trong nhiều ngày. Khi tầng dưới ngập, đồ đạc bị nước nhấn chìm, điện và nước sinh hoạt bị gián đoạn, những chiếc bàn, ghế trở thành nơi ngủ tạm.

Ôtô bị ngập la liệt tại một khu dân cư ở Bangkok.

Trận mưa từ ngày 24-27/9 trút xuống thủ đô gần bằng lượng mưa trung bình của cả tháng 9. Đến ngày 29/9, nước đã bắt đầu rút tại nhiều khu vực, nhưng chính quyền Bangkok cho biết những vùng trũng như Khlong Chan và Rom Klao có thể vẫn cần thêm nhiều ngày để trở lại bình thường.

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho biết các tuyến đường chính có thể khô khoảng 90% trong hai ngày nếu không có thêm mưa lớn. Tuy nhiên, những cộng đồng nằm trong các khu vực thấp, giống như “lòng chảo”, có thể mất khoảng một tuần để thoát nước hoàn toàn.

Cảnh đường phố Bangkok 'hóa thành sông' sau mưa lớn Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực Bangkok (Thái Lan) chìm trong nước, đường phố ngập sâu, xe cộ chết máy và người dân phải lội qua dòng nước để di chuyển vào ngày 26/9.

Hà Vi