Mối nguy từ những hố ga mất nắp ở Long Biên

Người dân tự tìm cách bảo vệ bản thân

Ngày 30-9, theo ghi nhận của phóng viên, trên tuyến phố Nguyễn Thời Trung, phường Long Biên, Hà Nội, xuất hiện hàng loạt miệng cống, hố ga không còn nắp đậy. Những khoảng trống nằm sát mép đường, có nơi sâu hàng chục centimet, trở thành những “cái bẫy” tiềm ẩn nguy hiểm đối với người đi bộ và phương tiện qua lại.

Hố ga không có nắp đậy trên phố Nguyễn Thời Trung. Ảnh: PV

Phố Nguyễn Thời Trung dài khoảng 1,1km nhưng có tới hơn 20 miệng cống nằm sát mép đường bị mất nắp hoặc hư hỏng. Đáng chú ý, có những đoạn chỉ khoảng 200m nhưng liên tiếp xuất hiện 5-6 hố ga mất nắp.

Nhiều miệng hố không được rào chắn bằng thiết bị chuyên dụng mà chỉ được người dân đặt tạm những tấm ván gỗ, miếng xốp, ghế hỏng hoặc cành cây khô phía trên và xung quanh để cảnh báo người đi đường.

Những vật dụng này không có khả năng bảo vệ người đi đường nếu chẳng may phương tiện lao vào. Trong nhiều trường hợp, chúng còn dễ bị xê dịch hoặc đổ xuống hố, khiến miệng hố tiếp tục trở thành khoảng trống khó nhận biết.

Những hố sâu nằm dưới lòng đường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ảnh: PV

Theo người dân sinh sống tại khu vực, tình trạng hố ga mất nắp đã diễn ra trong thời gian dài. Một số nắp bị mất, trong khi có trường hợp bị phương tiện dừng, đỗ hoặc lưu thông đè lên khiến hư hỏng. Bà N.T.H., một người dân phường Long Biên, cho biết: “Chúng tôi đi tập thể dục thấy miệng hố ga mất nắp, sợ tai nạn xảy ra nên nhặt cành cây khô, miếng ván gỗ hoặc ghế không còn sử dụng che chắn tạm để cảnh báo mọi người”.

Theo quan sát, phần lớn các hố ga nằm ngay sát mép đường. Ban ngày, người đi đường còn có thể nhận biết nhờ ánh sáng và các vật dụng người dân đặt xung quanh. Tuy nhiên, vào ban đêm, những khoảng trống này rất khó quan sát nếu không có biển cảnh báo hoặc rào chắn phản quang.

Nguy cơ càng lớn khi trời mưa. Nước mưa đọng trên mặt đường hoặc ngập tại khu vực có thể che khuất hoàn toàn miệng hố. Người đi bộ, người đi xe máy nếu không biết phía trước có hố sâu rất dễ bị trượt, ngã hoặc lao phương tiện xuống hố.

Không chỉ người đi bộ, những hố ga mất nắp nằm gần lòng đường còn tiềm ẩn nguy hiểm đối với xe máy, ô tô. Một cú đánh lái tránh chướng ngại vật hoặc việc phương tiện đi sát mép đường trong điều kiện tầm nhìn hạn chế đều có thể dẫn đến sự cố.

Cần bịt kín những “bẫy” nguy hiểm

Hệ thống thoát nước nằm dưới mặt đường có thể trở thành mối nguy đặc biệt trong điều kiện mưa lớn, ngập úng. Khi nước dâng cao, người tham gia giao thông rất khó nhận biết vị trí miệng cống, hố ga hoặc các điểm có địa hình bất thường.

Tại phố Nguyễn Thời Trung, dù chưa ghi nhận sự cố thương tâm, nhưng tình trạng hàng chục hố ga mất nắp vẫn đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc kiểm tra, sửa chữa và bảo đảm an toàn.

Người dân dùng các vật dụng để cảnh báo nguy hiểm tại các hố ga. Ảnh: PV

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND phường Long Biên cho biết địa phương đã nắm được tình trạng nhiều hố ga mất nắp trên địa bàn. Phường thường xuyên thay thế nắp hố ga, tuy nhiên sau một thời gian, tình trạng mất nắp lại tái diễn. “Nắp hố ga mất liên tục chứ không phải mới. Chúng tôi cứ lắp nắp hố ga mới là mất”, vị lãnh đạo UBND phường Long Biên thông tin.

Việc nắp hố ga liên tục bị mất cho thấy bên cạnh công tác sửa chữa, thay thế, cần có giải pháp ngăn chặn tình trạng này. Những chiếc nắp hố ga nếu không được cố định chắc chắn, không có biện pháp chống mất cắp hoặc thường xuyên bị phương tiện làm hư hỏng thì việc thay mới đơn thuần chỉ giải quyết phần ngọn.

Đặc biệt, trong thời gian chờ sửa chữa, các vị trí hố ga mất nắp cần được rào chắn chắc chắn, đặt biển cảnh báo dễ nhận biết, nhất là tại những nơi đông người qua lại. Với các điểm nằm sát lòng đường, cần có biện pháp cảnh báo ban đêm và trong điều kiện mưa ngập.

Thực tế tại phố Nguyễn Thời Trung cho thấy người dân đang phải chủ động dùng cành cây, tấm gỗ, xốp hay ghế cũ để cảnh báo nguy hiểm. Đây là cách xử lý tình thế, nhưng không thể thay thế các biện pháp bảo đảm an toàn của cơ quan quản lý. Mỗi nắp cống, mỗi hố ga cần được coi là một bộ phận của hạ tầng an toàn giao thông và phải được kiểm tra, bảo vệ, xử lý kịp thời khi phát sinh hư hỏng. Bởi chỉ một khoảng trống không được cảnh báo đúng cách, trong một thời điểm mưa lớn, cũng có thể để lại hậu quả rất nghiêm trọng.