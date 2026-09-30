Tiếp tục giảm thuế xăng dầu đến hết năm 2026

Ảnh minh họa: Thu Thảo/Mekong ASEAN.

Ngày 30/9, Chính phủ ban hành Nghị quyết 43 cho phép kéo dài thời gian miễn thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN), thuế bảo vệ môi trường, giá trị gia tăng (VAT) với xăng dầu đến ngày 31/12, tức là thêm 3 tháng so với quy định đang áp dụng. Nghị quyết mới có hiệu lực từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/12.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt thực hiện theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025, theo đó áp dụng mức thuế với xăng E5 8% và E10 7%. Trường hợp cần rút ngắn hoặc kéo dài thời gian áp dụng để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định thị trường xăng dầu, Bộ Công Thương sẽ đề xuất Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Trước đó, từ tháng 4/2026, Chính phủ và Quốc hội đã áp dụng các biện pháp giảm mạnh nghĩa vụ thuế đối với xăng dầu trong bối cảnh giá năng lượng thế giới biến động. Nghị quyết 19/2026/QH16 đưa thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay về 0 đồng; đồng thời xăng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay thuộc diện không phải kê khai, tính nộp thuế VAT nhưng vẫn được khấu trừ thuế VAT đầu vào. Chính sách này ban đầu áp dụng đến hết ngày 30/6.

Đến ngày 30/6, Chính phủ ban hành Nghị quyết 34, tiếp tục kéo dài thời hạn áp dụng các chính sách đến hết ngày 30/9. Cùng với đó, thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu cũng được duy trì ở mức ưu đãi nhằm góp phần ổn định thị trường và bảo đảm an ninh năng lượng trong nước.

Đây là lần tiếp tục gia hạn chính sách hỗ trợ thuế đối với xăng dầu sau các quyết định được ban hành trong năm nay. Trong khi đó, thuế tiêu thụ đặc biệt đã được tách khỏi nhóm chính sách miễn, giảm nêu trên và thực hiện theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Trong kỳ điều hành ngày 24/9, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng E5RON92 không cao hơn 26.397 đồng/lít, tăng 1.258 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành và thấp hơn xăng E10RON95-III 690 đồng/lít. Giá xăng E10RON95-III không cao hơn 27.087 đồng/lít, tăng 1.451 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Dầu diesel 0.05S không cao hơn 30.497 đồng/lít, tăng 552 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành. Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 19.472 đồng/kg, tăng 276 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành.