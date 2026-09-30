Đồng Tháp: Tỉnh đoàn và Viettel ký kết hợp tác chuyển đổi số

Theo thỏa thuận, giai đoạn 2026 - 2030, hai đơn vị phối hợp triển khai các nội dung trọng tâm gồm: Chuyển đổi số trong hoạt động Đoàn; phát triển kinh tế số, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; phát triển kỹ năng số gắn với Phong trào “Bình dân học vụ số”; hạ tầng và dịch vụ số; truyền thông số và kết nối thanh niên; an sinh xã hội; phát triển nguồn nhân lực số, trải nghiệm công nghệ và định hướng nghề nghiệp.

Đại diện Tỉnh đoàn Đồng Tháp và Viettel Đồng Tháp ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030.

Hai bên cũng phối hợp hỗ trợ xây dựng, duy trì các đội hình “Bình dân học vụ số”, mô hình “Cộng đồng Thanh niên số”; nghiên cứu, thử nghiệm ứng dụng Viettel Tammi và các giải pháp công nghệ phù hợp trong công tác Đoàn.

Đại biểu tham dự chương trình ra mắt Trang OA của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp trên nền tảng Viettel Tammi và triển khai "Cộng đồng Thanh niên số tỉnh Đồng Tháp"

Dịp này, Tỉnh đoàn Đồng Tháp chính thức ra mắt Trang OA trên nền tảng Viettel Tammi và triển khai “Cộng đồng Thanh niên số tỉnh Đồng Tháp”. Đến nay, Tỉnh đoàn đã triển khai 130 cộng đồng OA theo từng nhóm, lĩnh vực và đơn vị.

Từ nay đến ngày 31-12-2026, Tỉnh đoàn đặt mục tiêu triển khai đồng bộ Viettel Tammi trong hoạt động của tổ chức Đoàn, hướng đến hơn 70% đoàn viên, thanh niên theo dõi Trang OA và tham gia các cộng đồng thuộc OA của Tỉnh đoàn.