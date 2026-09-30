Quảng Ninh tập trung chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ thành phố

Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tại một số khu vực phục vụ diễn tập, trong đó có các khu vực thực binh Vòm phòng không bền vững, bệnh viện dã chiến, sở chỉ huy diễn tập; kiểm tra thao trường, bãi tập, hệ thống công sự, hầm hào và nghe báo cáo tiến độ chuẩn bị.

Thời gian qua, các tiểu ban giúp việc, cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực triển khai công tác chuẩn bị. Đến nay, hệ thống văn kiện diễn tập cơ bản được xây dựng, hoàn thiện; các nội dung vận hành cơ chế, thực binh đã xây dựng kịch bản, tổ chức hiệp đồng lực lượng, phương tiện theo kế hoạch.

Trung tướng Lương Văn Kiểm, Tư lệnh Quân khu 3 kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Quảng Ninh.

Các lực lượng đang tập trung hoàn thiện sở chỉ huy, thao trường, bãi tập và các khu vực thực binh; củng cố công sự, hầm hào, tổ chức ngụy trang; đồng thời, chuẩn bị các điều kiện về thông tin liên lạc, hậu cần, kỹ thuật, an ninh, an toàn và phòng cháy, chữa cháy. Các nội dung thực binh như xử trí tình huống A2, Vòm phòng không bền vững, phòng thủ dân sự, bệnh viện dã chiến và bắn chiến đấu được triển khai theo tiến độ.

Qua kiểm tra, Trung tướng Lương Văn Kiểm yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung chuẩn bị, nhất là thao trường, bãi tập, khu vực thực binh và hệ thống công sự, hầm hào; tổ chức luyện tập sát thực tế, nâng cao khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng. Công tác bảo đảm an toàn trong luyện tập, diễn tập, cơ động lực lượng, phương tiện và an toàn thông tin phải được coi trọng; các mặt bảo đảm phục vụ diễn tập được triển khai thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Quảng Ninh tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố tham gia huấn luyện thực binh nội dung Vòm phòng không bền vững.

Đồng chí Quản Minh Cường ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các cơ quan, đơn vị, địa phương và lực lượng tham gia chuẩn bị diễn tập; đồng thời yêu cầu tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phương án, kịch bản, xây dựng tình huống sát thực tiễn, nâng cao khả năng chỉ huy, điều hành, phối hợp và xử trí tình huống. Các lực lượng tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống cháy nổ, bảo đảm an toàn trong toàn bộ quá trình chuẩn bị và tổ chức diễn tập.

Cùng với đó, Bộ CHQS thành phố, cơ quan thường trực diễn tập tiếp tục rà soát toàn bộ nội dung, phần việc, xác định rõ tiến độ, phân công cụ thể trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị, cá nhân; làm tốt công tác dân vận, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong quá trình triển khai các nội dung diễn tập trên địa bàn. Qua đó, góp phần bảo đảm cuộc diễn tập KVPT thành phố năm 2026 diễn ra đúng kế hoạch, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.