Vùng 2 Hải quân kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện 'mẫu mực, tiêu biểu' tại Lữ đoàn 171

Tại buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu” năm 2026 theo 4 tiêu chuẩn: Vững mạnh về chính trị; thực hiện nghiêm túc công tác tổ chức lực lượng, huấn luyện và đào tạo giỏi, duy trì nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự; thực hiện công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính, kế hoạch và đầu tư.

Đại tá Phạm Văn Sơn, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân kết luận kiểm tra.

Các cơ quan, đơn vị trong lữ đoàn đã làm tốt mọi công tác chuẩn bị, đặc biệt chú trọng công tác xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; luyện tập và xử trí thành thục các phương án sẵn sàng chiến đấu, cán bộ, chiến sĩ đơn vị nắm chắc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, thục giảng và thông qua giáo án chính trị đúng thời gian, phương pháp; thao diễn thuần thục các bảng bố trí chiến đấu trên tàu, duy trì nghiêm chế độ công tác hậu cần, kỹ thuật.

Kiểm tra sổ sách công tác Đảng, công tác chính trị.

Kiểm tra lễ tiết, tác phong quân nhân.

Kiểm tra thao diễn các bảng bố trí chiến đấu trên tàu.

Kết luận kiểm tra, Đại tá Phạm Văn Sơn, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Lữ đoàn 171 đã đạt được trong năm 2026; thời gian tới, đề nghị lữ đoàn tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, nghiêm túc khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; phấn đấu xây dựng lữ đoàn ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.