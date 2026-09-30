Chính phủ đồng ý tiếp tục kéo dài thời hạn giảm thuế xăng dầu đến hết năm

Ngày 30/9, Chính phủ ban hành Nghị quyết 43 về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Nghị quyết 43 nêu rõ, kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 25 ngày 30/4/2026 và Nghị định số 72 ngày 9/3/2026 của Chính phủ với thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu đến hết ngày 31/12/2026.

Kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 19 ngày 12/4/2026 của Quốc hội đến hết ngày 31/12/2026 đối với thuế bảo vệ môi trường và thuế giá trị gia tăng đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay.

Chính sách giảm thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường và VAT với xăng dầu tiếp tục được áp dụng đến hết năm nay (Ảnh: Hữu Thắng).

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10 đến hết ngày 31/12/2026. Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng thực hiện theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trường hợp cần điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) thời gian có hiệu lực của Nghị quyết số 43 để đáp ứng yêu cầu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh năng lượng, ổn định thị trường xăng dầu, Bộ Công Thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Chính sách thuế được gia hạn trong bối cảnh giá xăng dầu trong nước vừa trải qua chuỗi tăng mạnh. Từ đầu tháng 9 đến kỳ điều hành ngày 24/9/2026, giá xăng đã tăng 4 kỳ liên tiếp. Xăng E5 RON 92 tăng tổng cộng 4.630 đồng/lít, từ 22.480 đồng lên 26.390 đồng/lít; xăng E10 RON 95-III tăng 4.480 đồng/lít, từ 23.270 đồng lên 27.080 đồng/lít. Giá dầu diesel cũng tăng 2.050 đồng/lít qua 3 kỳ điều hành.

Trong tháng 9, cơ quan điều hành đã có thời điểm sử dụng Quỹ bình ổn giá để hạn chế đà tăng. Ngày 10/9, quỹ chi 500 đồng/lít xăng sinh học; đến ngày 17/9, mức chi tăng lên 1.250 đồng/lít xăng sinh học, 2.000 đồng/lít dầu diesel và 1.250 đồng/kg dầu mazut. Tuy nhiên, tại kỳ điều hành ngày 24/9, cả trích lập và chi sử dụng quỹ đều ở mức 0 đồng.

Trước đó, từ tháng 4/2026, Chính phủ và Quốc hội đã áp dụng các biện pháp giảm mạnh nghĩa vụ thuế đối với xăng dầu trong bối cảnh giá năng lượng thế giới biến động.

Nghị quyết 19/2026/QH16 đưa thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay về 0 đồng; đồng thời xăng, dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay thuộc diện không phải kê khai, tính nộp thuế VAT nhưng vẫn được khấu trừ thuế VAT đầu vào. Chính sách này ban đầu áp dụng đến hết ngày 30/6.

Đến ngày 30/6, Chính phủ ban hành Nghị quyết 34, tiếp tục kéo dài thời hạn áp dụng các chính sách đến hết ngày 30/9. Cùng với đó, thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu cũng được duy trì ở mức ưu đãi nhằm góp phần ổn định thị trường và bảo đảm an ninh năng lượng trong nước.

Đây là lần tiếp tục gia hạn chính sách hỗ trợ thuế đối với xăng dầu sau các quyết định được ban hành trong năm nay. Trong khi đó, thuế tiêu thụ đặc biệt đã được tách khỏi nhóm chính sách miễn, giảm nêu trên và thực hiện theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.