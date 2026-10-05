Không đầu hàng nghịch cảnh

Trước đây, anh Đinh Ngọc Châu là một thanh niên khỏe mạnh. Tốt nghiệp THPT, anh gác lại việc học, đi làm việc ở các công ty để phụ giúp gia đình. Cuộc sống tuy không dư dả nhưng bình yên, đến năm 2021, một vụ tai nạn lao động bất ngờ khiến anh phải cắt bỏ một chân.

Những ngày sau tai nạn, anh rơi vào trạng thái suy sụp, chán nản. Nhưng rồi, nhờ sự động viên của gia đình cùng suy nghĩ, không thể trở thành gánh nặng cho người thân đã giúp anh dần lấy lại tinh thần. Anh Châu bắt đầu tập thích nghi với cuộc sống mới, kiên trì phục hồi sức khỏe và nghĩ về một hướng đi phù hợp để phát triển kinh tế.

“Lúc mới bị tai nạn, tôi nghĩ mình không thể làm được gì nữa. Nhưng nếu cứ buồn và trông chờ vào người khác thì cuộc sống sẽ rất khó khăn. Tôi tự nhủ phải cố gắng, còn sức khỏe thì còn phải lao động, phải tìm cách làm kinh tế”, anh Châu chia sẻ.

Từ suy nghĩ ấy, anh Châu bắt đầu tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm qua sách báo, internet về những mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện của bản thân. Sau một thời gian nghiên cứu, anh quyết định chọn nuôi chồn hương kết hợp trồng cây ăn quả để phát triển kinh tế.

Anh Đinh Ngọc Châu chăm sóc vườn cây ăn quả - Ảnh: H.N

Năm 2022, với nguồn vốn vay 160 triệu đồng, anh Châu đầu tư xây dựng khu chuồng trại rộng khoảng 100m² và mua 5 cặp chồn giống về nuôi. Những ngày đầu, việc chăm sóc chồn hương gặp rất nhiều khó khăn. Từ di chuyển, vệ sinh chuồng trại đến theo dõi sinh trưởng, sinh sản của vật nuôi, tất cả đều đòi hỏi sự kiên trì và cẩn trọng.

Thay vì nóng vội mở rộng đàn, anh Châu vừa nuôi, vừa học hỏi kỹ thuật, tích lũy kinh nghiệm. Khi chồn sinh sản, anh chọn lọc con giống tốt để lại gây đàn, đồng thời bán chồn giống và chồn thương phẩm để có nguồn vốn tiếp tục đầu tư. Từ 5 cặp chồn hương ban đầu, đến nay đã phát triển gần 40 con, trong đó có 12 con chồn mẹ sinh sản, 6 con đực giống, số còn lại là chồn giống và chồn thương phẩm.

“Tôi vừa học, vừa làm, chỗ nào chưa biết thì tìm hiểu thêm. Khi đàn chồn phát triển ổn định, tôi bán một phần chồn giống để có tiền tái đầu tư, từng bước mở rộng quy mô. Hiện mô hình cho thu nhập khoảng 100 triệu đồng/năm”, anh Châu cho biết.

Không chỉ nuôi chồn hương, anh Châu còn tận dụng diện tích đất vườn của gia đình để phát triển cây ăn quả. Trên diện tích 3.500m² đất vườn, anh trồng 40 gốc bưởi da xanh cùng hàng trăm gốc chuối. Khu vườn không chỉ tạo thêm thu nhập mà còn cung cấp nguồn thức ăn phục vụ chăn nuôi. Cách làm này giúp anh tận dụng tốt nguồn đất đai, giảm chi phí sản xuất và tạo thêm nguồn thu để duy trì mô hình.

Mỗi năm, vườn cây mang về cho anh khoảng 50 triệu đồng. Cộng với nguồn thu từ chăn nuôi, tổng thu nhập từ các mô hình kinh tế đã giúp anh Châu chủ động hơn về tài chính, có thêm điều kiện phụ giúp bố mẹ và tái đầu tư sản xuất.

Đằng sau sự thành công bước đầu ấy là những ngày tháng không ngừng nỗ lực của anh Đinh Ngọc Châu. Để chăm sóc khu vườn, anh phải lựa chọn cách làm phù hợp; để phát triển vật nuôi, anh phải sắp xếp công việc khoa học, tranh thủ từng khoảng thời gian, kiên trì từng ngày, từ tìm hiểu khoa học kỹ thuật đến kết nối đầu ra cho sản phẩm.

Bà Cao Thị Loan, mẹ anh Châu, cho biết, gia đình luôn động viên, tạo điều kiện để con tự tin làm kinh tế. “Gia đình không muốn Châu mặc cảm, nghĩ mình là gánh nặng, nên luôn đồng hành, hỗ trợ. Khi Châu làm được, có thu nhập, tự tin hơn, cả gia đình cũng mừng. Chỉ mong sau này, Châu có một cuộc sống ổn định hơn”, bà Loan chia sẻ.

Theo anh Cao Ngọc Thắng, Bí thư Đoàn xã Kim Điền, tinh thần vượt khó, chủ động làm kinh tế của anh Đinh Ngọc Châu rất đáng ghi nhận. Dù gặp nhiều trở ngại về điều kiện đi lại, anh vẫn nỗ lực vươn lên, không trông chờ, ỷ lại.

“Điều đáng quý ở anh Châu là ý chí tự lập. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành, kết nối, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên yếu thế tiếp cận các nguồn lực, kiến thức để khởi nghiệp, lập nghiệp”, anh Cao Ngọc Thắng, cho biết.

Từ nghịch cảnh, anh Đinh Ngọc Châu đã chọn đứng lên. Từ đôi bàn tay và ý chí của mình, anh đang gieo những “hạt giống” của niềm tin, lao động và hy vọng, từng bước dựng xây một tương lai tốt đẹp hơn trên chính quê hương mình.