Bản tin nông sản hôm nay (5-10): Giá cà phê tăng nhẹ

Giá hồ tiêu trong nước tuần qua ghi nhận diễn biến tương đối tích cực khi giá thu mua tại các vùng sản xuất trọng điểm đồng loạt tăng 500 đồng/kg so với cuối tuần trước.

Sau điều chỉnh, giá hồ tiêu trên cả nước hiện dao động trong khoảng 136.500 - 140.500 đồng/kg. Trong đó, Lâm Đồng tiếp tục dẫn đầu với mức thu mua 140.500 đồng/kg. Đắk Lắk đứng thứ hai với 138.500 đồng/kg.

Tại TP Hồ Chí Minh, giá hồ tiêu đạt 137.000 đồng/kg. Gia Lai và Đồng Nai cùng ghi nhận mức 136.500 đồng/kg, thấp nhất trong số các địa phương được khảo sát.

Như vậy, dù mức tăng trong tuần chỉ khoảng 500 đồng/kg, thị trường nội địa vẫn cho thấy khả năng giữ giá khá tốt trong bối cảnh giá hồ tiêu tại một số quốc gia sản xuất lớn trên thế giới điều chỉnh đi xuống.

Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Trước đó, Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) nhận định giá hồ tiêu trong nước có khả năng tiếp tục duy trì ở mặt bằng cao trong ngắn hạn. Diễn biến giá thời gian tới sẽ phụ thuộc đáng kể vào thị trường thế giới cũng như nhu cầu thu mua nguyên liệu phục vụ xuất khẩu.

Trái với diễn biến tại thị trường Việt Nam, giá hồ tiêu thế giới tuần qua ghi nhận sự điều chỉnh tại Brazil và Malaysia.

Theo dữ liệu của Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá hồ tiêu đen của Brazil giảm 50 USD/tấn so với cuối tuần trước, xuống còn 5.800 USD/tấn.

Giá hồ tiêu đen Malaysia cũng giảm 50 USD/tấn, hiện được giao dịch quanh mức 9.200 USD/tấn. Trong khi đó, hồ tiêu đen Indonesia giữ ổn định trong tuần ở mức 6.828 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá hồ tiêu đen xuất khẩu cũng chưa ghi nhận biến động đáng kể. Loại 500 g/l được chào bán ở mức 5.970 USD/tấn, còn loại 550 g/l duy trì tại 6.075 USD/tấn.

Đối với hồ tiêu trắng, Malaysia ghi nhận mức giảm 50 USD/tấn trong tuần qua, xuống 12.100 USD/tấn.

Ngược lại, hồ tiêu trắng Muntok của Indonesia tiếp tục ổn định ở mức 9.348 USD/tấn, trong khi hồ tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam được duy trì ở mức 8.450 USD/tấn.

Diễn biến trên cho thấy thị trường hồ tiêu quốc tế vẫn đang trong trạng thái phân hóa. Trong khi một số nguồn cung điều chỉnh giảm, giá xuất khẩu của Việt Nam nhìn chung giữ ổn định.

Bên cạnh diễn biến giá, hoạt động xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam tiếp tục ghi nhận những tín hiệu đáng chú ý.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trong 8 tháng đầu năm 2026, hồ tiêu đen tiếp tục là chủng loại xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm 68,5% tổng lượng và 68,6% tổng trị giá xuất khẩu hồ tiêu.

Cụ thể, Việt Nam xuất khẩu khoảng 131.200 tấn hồ tiêu đen, thu về 842,8 triệu USD, tăng 15,2% về lượng và 13% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Đứng thứ hai là hồ tiêu trắng với lượng xuất khẩu đạt 20.300 tấn, trị giá 150,4 triệu USD. So với cùng kỳ năm trước, lượng xuất khẩu tăng 20,4% và kim ngạch tăng 13,7%.

Đối với nhóm sản phẩm đã qua chế biến, lượng xuất khẩu hồ tiêu đen xay và hồ tiêu trắng xay lần lượt tăng 4% và 7,3%, trong khi trị giá xuất khẩu gần như đi ngang so với cùng kỳ năm trước...

Sự thay đổi trong cơ cấu cho thấy danh mục sản phẩm hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam đang có xu hướng đa dạng hơn, dù hồ tiêu đen vẫn giữ vị trí áp đảo.

Trong ngắn hạn, diễn biến cung - cầu tại các thị trường nhập khẩu lớn cùng nhu cầu thu mua phục vụ xuất khẩu sẽ tiếp tục là những yếu tố quan trọng tác động tới giá hồ tiêu trong nước. Với mức 136.500 - 140.500 đồng/kg hiện nay, thị trường vẫn đang duy trì mặt bằng giá tương đối cao dù hồ tiêu tại một số nước sản xuất lớn có dấu hiệu điều chỉnh.

* Giá cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên duy trì quanh 93.400 - 94.000 đồng/kg, tăng 200 - 400 đồng/kg so với cuối tuần trước. Việt Nam đã chính thức bước vào niên vụ mới, song nguồn cà phê mới được dự báo phải chờ thêm vài tuần mới xuất hiện với khối lượng đáng kể.

Khép lại tuần giao dịch, giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên dao động trong khoảng 93.400 - 94.000 đồng/kg, tăng 200 - 400 đồng/kg, tương đương 0,2 - 0,4% so với tuần trước.

Trong đó, giá cà phê tại Lâm Đồng tăng 400 đồng/kg, lên 93.400 đồng/kg. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cùng tăng 400 đồng/kg, đạt 94.000 đồng/kg.

Như vậy, mức chênh lệch giữa các địa phương hiện khá hẹp, chỉ khoảng 600 đồng/kg.

Ảnh minh họa: 24h.com.vn

Theo Reuters, hoạt động giao dịch cà phê tại Việt Nam trong tuần qua nhìn chung vẫn trầm lắng. Nguyên nhân chủ yếu là lượng tồn kho từ vụ cũ đã gần cạn, trong khi nguồn cung của vụ mới chưa xuất hiện đáng kể.

Việt Nam đã chính thức bước vào niên vụ cà phê mới từ đầu tháng 10. Tuy nhiên, giới thương nhân cho rằng phải đến đầu tháng 11, cà phê mới có thể được đưa ra thị trường với khối lượng lớn hơn.

Một thương nhân tại Tây Nguyên nhận định giá cà phê của vụ thu hoạch mới vẫn chưa được xác định rõ và sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt là diễn biến thị trường Brazil cùng điều kiện thời tiết tại Tây Nguyên trong những tuần tới. Hiện điều kiện thời tiết nhìn chung vẫn thuận lợi cho cây cà phê.

Cà phê robusta loại 2, tỷ lệ 5% đen và vỡ của Việt Nam được các thương nhân chào bán với mức cộng khoảng 200 USD/tấn so với hợp đồng London kỳ hạn tháng 11.

Robusta London tăng hơn 3%, vượt xa thị trường trong nước

So với mức tăng khá khiêm tốn tại Tây Nguyên, giá cà phê thế giới có một tuần giao dịch tích cực hơn.

Trên sàn London, hợp đồng robusta giao tháng 11-2026 tăng tới 3%, tương đương 102 USD/tấn trong tuần qua, lên 3.469 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng 1-2027 tăng 3,2%, tương đương 106 USD/tấn, đạt 3.448 USD/tấn.

Tại New York, cà phê arabica giao tháng 3-2027 tăng 3,4%, tương đương 9,3 US cent/pound, lên 280,5 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 5-2027 cũng tăng 3,3%, đạt 277,8 US cent/pound.

Đà tăng của thị trường quốc tế diễn ra trong bối cảnh nguồn cung cà phê vật chất tại một số nước sản xuất lớn vẫn được theo dõi sát.

Riêng tại Việt Nam, khoảng thời gian chuyển giao giữa hai vụ khiến nguồn hàng sẵn có trên thị trường chưa dồi dào. Lượng tồn kho vụ cũ phần lớn đã được giải phóng, trong khi hoạt động thu hoạch vụ mới mới bắt đầu và cần thêm thời gian trước khi nguồn hàng được đưa ra thị trường.

Đây cũng là một trong những yếu tố giúp giá cà phê trong nước duy trì trên vùng 93.000 đồng/kg dù hoạt động giao dịch chưa thực sự sôi động.

Nguồn cung vụ mới được thị trường đặc biệt quan tâm trong bối cảnh xuất khẩu cà phê của Việt Nam từ đầu năm tiếp tục tăng mạnh về lượng.

Theo số liệu của Cục Thống kê, Việt Nam đã xuất khẩu khoảng 1,45 triệu tấn cà phê trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu giảm 7%, còn khoảng 6,6 tỷ USD.

Riêng tháng 9, lượng cà phê xuất khẩu đạt khoảng 124.000 tấn, tăng 53% so với cùng kỳ năm 2025.

Diễn biến này cho thấy lượng cà phê đưa ra thị trường quốc tế đang phục hồi đáng kể. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, nguồn cung vật chất tại Việt Nam vẫn tương đối hạn chế do đang ở giai đoạn giao mùa...

Bước sang những tuần đầu của niên vụ 2026-2027, thị trường sẽ tập trung theo dõi tiến độ thu hoạch tại Tây Nguyên, lượng cà phê vụ mới được đưa ra thị trường và diễn biến giá quốc tế. Đây sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định hướng đi của giá cà phê trong nước khi nguồn cung vụ mới tăng dần trong tháng 10 và đầu tháng 11.