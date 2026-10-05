Tỷ giá USD hôm nay (5-10): Đồng USD tiếp tục nhận được sự hỗ trợ

Chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 101,92.

Dự đoán xu hướng đồng USD trong tuần này

Tuần trước, đồng USD tiếp tục duy trì đà tăng, trở lại vùng giá cao nhất kể từ tháng 4-2025. Động lực hỗ trợ đồng USD đến từ những phát biểu theo hướng cứng rắn của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), qua đó làm gia tăng khả năng Ngân hàng Trung ương này tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong những tháng tới. Bên cạnh đó, việc chưa đạt được tiến triển đáng kể trong các cuộc đàm phán nhằm giải quyết căng thẳng liên quan đến Mỹ, Iran và eo biển Hormuz cũng góp phần củng cố vai trò của đồng USD như một tài sản được ưu tiên trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng.

Biểu đồ biến động Chỉ số DXY trong tuần qua. Ảnh: Marketwatch

Tuy nhiên, đà tăng của đồng USD đang đứng trước những yếu tố có thể gây sức ép, đặc biệt là từ những diễn biến trên thị trường lao động Mỹ. Báo cáo việc làm phi nông nghiệp mới nhất cho thấy nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 29.000 việc làm trong tháng trước, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng. Trong khi đó, số việc làm mới của tháng trước đó cũng được điều chỉnh giảm xuống còn 133.000, từ mức 162.000 được công bố trước đó. Đáng chú ý, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,2%, so với mức 4,1% trước đó. Mức dự báo cao nhất về tỷ lệ thất nghiệp vào cuối năm 2026 hiện là 4,3%.

Nhiều quan chức Fed tiếp tục giữ quan điểm nghiêng về chính sách tiền tệ thắt chặt, trong khi Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams thể hiện quan điểm thận trọng và đề cao sự “kiên nhẫn”. Theo lập luận này, Fed cần thêm thời gian để đánh giá tác động của tình hình bất ổn tại Trung Đông cũng như độ trễ của những đợt điều chỉnh lãi suất trước đây đối với giá cả và kỳ vọng của người tiêu dùng.

Trong khi đó, số liệu mới nhất do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) công bố cho thấy vị thế đầu cơ đối với đồng USD nhìn chung ổn định. Tuy nhiên, tốc độ cắt giảm vị thế mua đã chậm lại đáng kể và chưa cho thấy dấu hiệu phục hồi bền vững. Điều đó cho thấy giới giao dịch đang có xu hướng thận trọng, chờ đợi những chất xúc tác mới trước khi đưa ra các quyết định đầu tư theo hướng rõ ràng hơn.

Bước vào tuần mới, đồng USD tiếp tục được hỗ trợ bởi lập trường tiền tệ tương đối cứng rắn của Fed, sự gia tăng của những bất ổn địa chính trị và mặt bằng lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao. Chừng nào áp lực giá cả tại Mỹ vẫn chưa phù hợp với mục tiêu lạm phát 2% của Fed, các nhà hoạch định chính sách nhiều khả năng vẫn duy trì khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Trong bối cảnh đó, đồng USD có thể tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tương đối trong ngắn hạn, ngay cả khi thị trường lao động Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt. Dù vậy, diễn biến của lạm phát, lợi suất trái phiếu và những tín hiệu chính sách mới từ Fed sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định hướng đi tiếp theo của đồng bạc xanh.

Ảnh minh họa: Reuters

Tỷ giá USD trong nước hôm nay

Trên thị trường trong nước, vào đầu phiên giao dịch hôm nay (5-10), Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 25.636 đồng.

Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 24.405 đồng - 26.867 đồng.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở hai chiều mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 27.362 đồng - 30.242 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giữ nguyên, hiện ở mức 154 đồng - 170 đồng.

Tỷ giá yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau: