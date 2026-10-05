Xu hướng chứng khoán 5/10, chờ điểm mua tại 1,670 - 1,700 của VN-Index

Thị trường chứng khoán Việt Nam (VN-Index) tiếp tục giảm điểm, bất chấp sự hồi phục của "anh cả" làng chứng khoán là VIC.

VN-Index đóng cửa tại 1.737,71 điểm, giảm 0,66%. Nhóm bất động sản tăng 0,88%, trở thành điểm tựa cho thị trường nhờ sự hồi phục của VIC. Tuy nhiên, áp lực giảm điểm từ nhóm ngân hàng (-1,36%), dầu khí (-1,79%) và dịch vụ tài chính (-2,13%) tiếp tục lấn át lực hỗ trợ này.

Trên các sàn còn lại, HNX-Index giảm 0,71% xuống 266,75 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm 0,55% còn 125,91 điểm.

Diễn biến VN-Index phiên 2/10 (nguồn: Yuanta Việt Nam).

Thanh khoản cải thiện nhưng độ rộng thị trường tiêu cực. Giá trị giao dịch (GTGD) trên HOSE đạt 17.857 tỷ đồng, tăng 16% so với phiên trước (DoD), cao hơn khoảng 27% so với mức bình quân một tháng nhưng vẫn thấp hơn khoảng 31% so với đỉnh ghi nhận ngày 18/9.

Độ rộng thị trường nghiêng mạnh về phía giảm giá, khi tỷ lệ cổ phiếu tăng chỉ đạt 25,5% trên HOSE, 30,0% trên HNX và 29,3% trên UPCoM. Áp lực cắt lỗ có dấu hiệu lan rộng trong bối cảnh lực cầu vẫn thận trọng, chưa sẵn sàng giải ngân mạnh tại vùng giá hiện tại.

Bất động sản giữ nhịp nhờ VIC, một số cổ phiếu riêng lẻ đi ngược xu hướng. VIC là trụ đỡ nổi bật nhất, giúp nhóm bất động sản đóng góp khoảng 4,57 điểm cho VN-Index.

Bên cạnh đó, các nhóm bảo hiểm và du lịch cũng ghi nhận mức tăng nhẹ. Những cổ phiếu tăng giá đáng chú ý gồm NVB (+9,49%), VIC (+1,82%), MSN (+3,24%), HDB (+1,61%), VPL (+0,51%), VPI (+0,68%), QNS (+1,54%), DGW (+0,88%) và IDC (+0,30%).

Cổ phiếu ngân hàng lấy đi khoảng 8 điểm của VN-Index, trong khi dầu khí và dịch vụ tài chính lần lượt lấy đi 2,78 điểm và 2,27 điểm. Các mã giảm đáng chú ý gồm GAS (-3,90%), LPB (-4,29%), BID (-1,38%), TCB (-2,27%), STB (-2,70%), VPB (-1,82%), PVS (-1,47%), CEO (-2,78%), SHS (-2,26%) và F88 (-1,00%).

Khối ngoại bán ròng đột biến, PNJ trở thành tâm điểm: Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 2.299 tỷ đồng trên toàn thị trường, trong đó riêng HOSE ghi nhận giá trị bán ròng 2.284 tỷ đồng. PNJ chịu áp lực bán ròng lên tới 1.265 tỷ đồng sau bốn phiên giảm sàn liên tiếp. Lực cầu trong nước hấp thụ lượng cung lớn, giúp cổ phiếu thoát khỏi trạng thái mất thanh khoản, nhưng chưa đủ để đảo ngược áp lực bán từ khối ngoại.

Theo Yuanta Việt Nam, tâm lý thị trường nhìn chung vẫn thiếu niềm tin vào khả năng phục hồi mạnh. Lực cầu nâng đỡ chưa xuất hiện rõ nét, khiến VN-Index dễ tiếp tục xu hướng giảm khi áp lực bán gia tăng.

Tuy nhiên, sau chuỗi phiên điều chỉnh liên tiếp của nhóm tài chính – nhóm đóng vai trò chính trong việc kéo giảm thị trường thời gian gần đây – phần lớn cổ phiếu trong nhóm đã lùi về các vùng hỗ trợ tương ứng với đáy tháng 7. Do đó, khi áp lực bán giảm nhiệt sau những phiên điều chỉnh mạnh, kết hợp với lực cầu bắt đáy ngắn hạn tại các vùng hỗ trợ, nhóm tài chính nói riêng và VN-Index nói chung có thể xuất hiện nhịp hồi phục kỹ thuật trong nửa đầu tuần tới.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng), Yuanta khuyến nghị, nhà đầu tư nên tận dụng các nhịp hồi phục để chốt lời những vị thế đã tăng mạnh từ đầu tháng 8, qua đó bảo toàn thành quả đầu tư. Đồng thời, cần điều chỉnh tỷ trọng danh mục về mức thận trọng, với cơ cấu tham khảo gồm 30% cổ phiếu và 70% tiền mặt.

Về chiến lược trung hạn (1–5 tháng), Yuanta khuyến nghị, trong bối cảnh lực cầu suy yếu, khả năng VN-Index giữ vững mốc 1.720 điểm vẫn khá mong manh. Nhà đầu tư nên kiên nhẫn theo dõi, chờ cơ hội giải ngân trở lại vào những nhóm ngành có sức mạnh tương đối tốt và triển vọng kết quả kinh doanh quý III tích cực.

Các nhóm ngành đáng chú ý gồm bán lẻ (FRT, MWG, DGW), cao su (PHR, GVR, TRC, DPR), tiêu dùng (MCH, VNM) và dầu khí (BSR, PVT). Việc giải ngân nên được cân nhắc khi tâm lý thị trường cải thiện và VN-Index điều chỉnh về vùng 1.670–1.700 điểm, nơi mức chiết khấu có thể trở nên hấp dẫn hơn đối với các chiến lược đầu tư trung hạn.