Tỷ giá ngoại tệ ngày 5/10: Giá USD ngân hàng duy trì vùng bán ra 26.170 VND

Giá USD ngân hàng duy trì vùng bán ra 26.170 VND. (Ảnh minh hoạ)

Trong phiên giao dịch ngày đầu tuần, thị trường ngoại tệ trong nước ghi nhận trạng thái giao dịch tương đối ổn định ở hầu hết các đồng tiền chủ chốt.

Các ngân hàng thương mại tiếp tục điều chỉnh tỷ giá niêm yết bám sát diễn biến trên thị trường tài chính quốc tế, chênh lệch giữa giá mua và giá bán duy trì ở mức an toàn.

Tại Vietcombank, giá USD hiện niêm yết ở mức 25.760 VND/USD (mua vào) và 26.170 VND/USD (bán ra), đi ngang so với phiên niêm yết trước đó.

Tại Ngân hàng ACB, tỷ giá USD giao dịch ở mức 25.770 VND/USD chiều mua vào và 26.160 VND/USD chiều bán ra.

Ngân hàng VietinBank niêm yết giá USD ở mức 25.625 VND/USD (mua vào) và 26.165 VND/USD (bán ra).

Tại Ngân hàng Nam Á Bank, giá đồng bạc xanh ghi nhận ở mức 25.790 VND/USD (mua vào) và 26.180 VND/USD (bán ra).

Ngân hàng NCB niêm yết tỷ giá mua - bán USD ở mức 25.660 VND/USD và 26.450 VND/USD.

Đối với đồng Euro (EUR), Vietcombank niêm yết giá mua vào tiền mặt ở mức 28.474,19 VND/EUR và bán ra ở mức 29.975,92 VND/EUR.

Tại Ngân hàng ACB, giá EUR mua vào ghi nhận ở mức 28.647,00 VND/EUR và bán ra ở mức 29.919,00 VND/EUR.

Ngân hàng Nam Á Bank giao dịch đồng tiền chung châu Âu ở mức 28.646,00 VND/EUR cho chiều mua và 29.635,00 VND/EUR cho chiều bán.

Tại VietinBank, giá EUR chiều mua vào đạt 28.399,00 VND/EUR và chiều bán ra đạt 30.119,00 VND/EUR.

Ngân hàng NCB niêm yết tỷ giá mua - bán EUR lần lượt ở mức 28.084,00 VND/EUR và 30.332,00 VND/EUR.

Đối với đồng Bảng Anh (GBP), tỷ giá niêm yết tại Vietcombank hiện ở mức 33.428,32 VND/GBP chiều mua vào và 34.848,00 VND/GBP chiều bán ra.

Tại Ngân hàng ACB, giá GBP mua vào đạt 33.883,00 VND/GBP và bán ra đạt 34.922,00 VND/GBP.

Ngân hàng Nam Á Bank niêm yết tỷ giá Bảng Anh chiều mua ở mức 33.462,00 VND/GBP và chiều bán ở mức 34.782,00 VND/GBP.

Tỷ giá GBP tại NCB dao động quanh mức 33.632,00 VND/GBP (mua vào) và 35.079,00 VND/GBP (bán ra).

Đối với đồng Yên Nhật (JPY), Vietcombank niêm yết giá mua vào ở mức 159,04 VND/JPY và bán ra ở mức 170,01 VND/JPY.

Tại VietinBank, tỷ giá JPY giao dịch ở mức 159,21 VND/JPY chiều mua và 170,71 VND/JPY chiều bán.

Tỷ giá JPY tại ACB ghi nhận ở mức 160,93 VND/JPY (mua vào) và 168,89 VND/JPY (bán ra).

Ngân hàng Nam Á Bank niêm yết giá JPY ở mức 158,39 VND/JPY (mua vào) và 166,76 VND/JPY (bán ra).

Trên thị trường quốc tế, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường sức mạnh đồng USD so với 6 đồng tiền chủ chốt ghi nhận trên Investing.com và Reuters biến động trong biên độ hẹp quanh ngưỡng 101,8 điểm.

Theo dữ liệu từ Kitco, thị trường ngoại hối thế giới duy trì trạng thái thận trọng khi giới đầu tư theo dõi các tín hiệu kinh tế vĩ mô và động thái điều hành lãi suất tiếp theo từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tỷ giá EUR/USD giao dịch quanh vùng 1,1260, GBP/USD đạt khoảng 1,3180, trong khi tỷ giá USD/JPY duy trì quanh mức 146,5 JPY/USD.

Thị trường ngoại tệ trong nước và thế giới hiện nghiêng về trạng thái tích lũy với biên độ dao động không quá lớn.

Nguồn cung ngoại tệ dồi dào từ dòng vốn đầu tư nước ngoài và kiều hối tiếp tục hỗ trợ cho thanh khoản hệ thống, tạo cơ sở cho Ngân hàng Nhà nước duy trì chính sách điều hành tỷ giá linh hoạt nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Nguồn tham khảo: Vietcombank, VietinBank, Nam Á Bank, ACB, NCB, Investing.com, Reuters, Kitco.