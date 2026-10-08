Không cản nổi Samsung

Một nhà máy bán dẫn của Samsung tại Hàn Quốc. Ảnh: Bloomberg.

Samsung Electronics vừa thông báo lợi nhuận hoạt động quý III đạt 80,2 tỷ USD (khoảng 107.400 tỷ won), tăng 782,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu công ty cũng tăng gấp đôi, đạt khoảng 145,8 tỷ USD.

Đây là lần đầu tiên lợi nhuận của Samsung trong một quý vượt 100.000 tỷ won. So với quý II, con số này tăng 20% trong khi doanh thu tăng 13,7%. Công ty Hàn Quốc sẽ công bố kết quả kinh doanh chi tiết vào ngày 29/10.

Dù gây ấn tượng, Bloomberg cho biết mức lợi nhuận này vẫn thấp hơn dự báo trung bình của giới phân tích. Kể cả doanh thu cũng thấp hơn kỳ vọng.

Theo Nikkei, lợi nhuận hoạt động của Samsung tăng mạnh nhờ nhu cầu cao cho các loại chip nhớ tiên tiến, linh kiện cần thiết trong cơ sở hạ tầng AI. Những cái tên hưởng lợi khác còn có SK Hynix và Micron.

Đơn hàng của các công ty bán dẫn tăng mạnh khi nhiều nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn như Amazon, Google, Meta và Microsoft mở rộng năng lực trung tâm dữ liệu để bắt kịp tốc độ phát triển của AI, bất chấp lời kêu gọi chậm lại vì lo ngại tác nhân (agent) mất kiểm soát.

Xu hướng trên đã thay đổi hoàn toàn mảng kinh doanh bán dẫn của Samsung, vốn còn chật vật vì thua lỗ vài năm trước. Điều này cũng được phản ánh qua dữ liệu thương mại, khi kim ngạch xuất khẩu bán dẫn của Hàn Quốc trong tháng 9 tăng gấp 3 lần cùng kỳ năm ngoái.

Giới phân tích nhận định tình trạng khan hiếm chip nhớ sẽ kéo dài trong quý IV, mở ra triển vọng về mức lợi nhuận cao hơn cho Samsung.

"Những nhà cung cấp DRAM tiếp tục ưu tiên năng lực sản xuất cho máy chủ hiệu năng cao trong quý IV, khiến thị trường chung vẫn rơi vào trạng thái thiếu hụt nguồn cung", hãng nghiên cứu thị trường TrendForce cho biết.

Dù vậy, giá trị các hợp đồng sẽ không tăng quá mạnh. Theo TrendForce, giá DRAM thông thường dự kiến tăng 10-15% trong quý IV so với quý trước.

Lợi nhuận hoạt động của Samsung trong 2 năm gần nhất (đơn vị: nghìn tỷ won). Ảnh: Bloomberg.

Trong khi đó, hãng phân tích Counterpoint Research nâng mức tăng giá DRAM ước tính trong quý III, lên 10-20% so với quý trước (dự báo cũ là 5-10%), với lý do khách đang đẩy nhanh tiến độ đặt hàng.

"Samsung bị định giá thấp hơn thực tế. Họ đang nắm giữ nhiều quân bài chiến lược cho năm tới với mảng HBM, chủ yếu do tác động toàn diện của công nghệ này vẫn chưa diễn ra", nhà nghiên cứu Neil Shah tại Counterpoint Research nhận định.

Kết quả kinh doanh từ Samsung cũng mang đến tín hiệu tích cực cho nhân viên thuộc bộ phận chip nhớ do mức thưởng tăng đáng kể. Hồi đầu năm, ban lãnh đạo Samsung đạt thỏa thuận trích 10,5% lợi nhuận bộ phận để thưởng cho người lao động.

Theo truyền thông Hàn Quốc, một nhân viên trung bình tại bộ phận chip nhớ dự kiến nhận thưởng khoảng 750 triệu won (560.000 USD), giả định lợi nhuận hoạt động cả năm của Samsung đạt 370.000 tỷ won. Sau 3 quý, con số trên hiện là 254.100 tỷ won.