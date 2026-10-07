Đánh giá chip Exynos 2700 tiến trình 2nm trên Galaxy S27 Pro: Liệu có vượt trội Snapdragon?

Samsung đang chuẩn bị thực hiện bước chuyển dịch công nghệ quan trọng trên phân khúc điện thoại cao cấp khi lên kế hoạch đưa vi xử lý tự phát triển Exynos 2700 lên model Galaxy S27 Pro. Động thái này đánh dấu nỗ lực giảm bớt sự phụ thuộc vào các vi xử lý của Qualcomm, đồng thời khẳng định năng lực tự chủ chuỗi cung ứng bán dẫn của tập đoàn công nghệ Hàn Quốc.

Galaxy S27 Pro là model mới trong dòng Galaxy S27

Bước chuyển dịch chiến lược sang tiến trình 2nm

Theo các báo cáo kỹ thuật, Samsung dự kiến trang bị vi xử lý Exynos 2700 cho phần lớn các phiên bản Galaxy S27 Pro tại nhiều thị trường quốc tế, tiêu biểu là khu vực châu Âu và Hàn Quốc. Đây là sự điều chỉnh đáng chú ý so với những nhận định trước đó về việc dòng flagship mới sẽ sử dụng hoàn toàn vi xử lý Snapdragon.

Galaxy S27 Pro có thể dùng chip Exynos

Để bảo đảm năng lực cung ứng thiết bị trên quy mô toàn cầu, Samsung đã khởi động quá trình sản xuất hàng loạt chip Exynos 2700 dựa trên tiến trình đúc 2nm tiên tiến nhất của hãng. Mục tiêu đặt ra là gia tăng sản lượng thêm hơn 10% so với thế hệ Exynos 2600. Lượng linh kiện bán dẫn này sẽ được phân bổ đồng đều cho ba thiết bị chủ lực bao gồm Galaxy S27 tiêu chuẩn, Galaxy S27+ và phiên bản Galaxy S27 Pro.

Trong khi đó, thị trường Mỹ và Trung Quốc dự kiến vẫn tiếp tục sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 từ đối tác Qualcomm. Chiến lược phân bổ cấu hình kép theo từng khu vực địa lý giúp Samsung linh hoạt quản lý chi phí linh kiện cũng như cân đối chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phân tích thông số kỹ thuật và hiệu năng kỳ vọng

Việc ứng dụng tiến trình 2nm mang lại lợi thế vượt bậc về mật độ bóng bán dẫn và kiểm soát nhiệt lượng cho Exynos 2700. Nhờ thu nhỏ kích thước bóng bán dẫn, cấu trúc vi xử lý mới cho phép thiết bị vận hành với xung nhịp ổn định hơn mà không tiêu hao quá nhiều điện năng.

Dữ liệu thử nghiệm sớm từ công cụ Geekbench 6 cho thấy điểm số xử lý đa nhân của Exynos 2700 đã vượt qua một số dòng vi xử lý Snapdragon hiện hành. Sự tối ưu hóa trong kiến trúc đa lõi giúp máy xử lý đồng thời nhiều luồng dữ liệu phức tạp hiệu quả hơn.

Flagship mới của Samsung có thiết kế khá giống S27 Ultra

Mặc dù vậy, ở bài đo đơn nhân, các thế hệ chip Snapdragon vẫn duy trì ưu thế nhất định về tốc độ phản hồi tức thời. Dù còn khoảng cách nhỏ ở khả năng xử lý đơn nhân, sự nâng cấp toàn diện của Exynos 2700 trên tiến trình 2nm là minh chứng rõ ràng cho bước tiến kỹ thuật vượt bậc của Samsung trong phân khúc bán dẫn cao cấp.