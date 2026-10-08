[Video] Rao bán công khai công nghệ “cờ bạc bịp” trên mạng xã hội.

Một trong những nội dung được coi là tạo dựng hành lang cho tội phạm đó là nhiều đối tượng đã đăng quảng cáo, bán hàng những đồ công nghệ phục vụ cho lừa đảo đánh bạc hay còn gọi là đồ cờ bạc bịp.

Các video được đăng tải trên trang cá nhân và các fanpage, thu hút hàng nghìn lượt xem, thích, bình luận và chia sẻ, tạo sức lan truyền lớn trên mạng xã hội với các tài khoản có tên như: “Đồ bịp công nghệ cao”; “Đồ công nghệ mới”, “Đồ bịp uy tín - trải nghiệm thực tế”…

Có tới cả trăm hội nhóm mua bán đồ cờ bạc bịp trên facebook, hàng nghìn tài khoản sinh hoạt trong mỗi nhóm, hàng nghìn tài khoản TikTok và video quảng cáo bán đồ cờ bạc bịp và mô tả cách dùng đồ cờ bạc bịp với lượt người xem cao, lượt tương tác lớn.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, hành vi của các đối tượng nêu trên có dấu hiệu cổ xúy, kích động tệ nạn xã hội, lôi kéo người khác tham gia các hành vi vi phạm pháp luật, qua đó gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh, trật tự và môi trường xã hội, đặc biệt là đối với giới trẻ.

Cụ thể:

Công nghệ “cờ bạc bịp”: - Với người tò mò, có thể là cánh cửa dẫn vào thế giới cờ bạc. - Với người đang thua, có thể biến tâm lý muốn “gỡ” thành động lực chơi tiếp. - Với người đang nợ, có thể khiến một quyết định dừng chơi cờ bạc nữa trở nên khó khăn hơn, bởi họ tin rằng chỉ cần có “công nghệ” trong tay, số tiền đã mất có thể được lấy lại.

Tất cả đều dẫn đến kết cục: Rơi vào lưới nợ nần và vi phạm phát luật.

Cờ bạc là một cuộc chơi gắn với tiền bạc, rủi ro và những hệ lụy. Nhưng khi xuất hiện những lời quảng cáo, video về công cụ “cờ bạc bịp”, người ta không chỉ được mời gọi bước vào cuộc chơi, họ còn được bán cho ảo tưởng: rằng mình có thể kiểm soát cuộc chơi và chắc chắn giành phần thắng.

Đáng lo hơn là việc này đang được quảng cáo công khai trên mạng xã hội, tiếp cận vào lòng tham, sự tò mò và tâm lý muốn gỡ vốn của những người đang đứng trước cuộc chơi.

Như vậy, những video này không chỉ đơn thuần rao bán đồ cờ bạc bịp. Bản chất sâu xa nguy hiểm của nó là thu hút con bạc, tìm kiếm người chơi mới cho hoạt động cờ bạc cả trên mạng lẫn ngoài đời. Từ ánh mắt, thái độ cho tới giọng điệu của các đối tượng đều cho thấy sự bình thường hoá hoạt động vi phạm pháp luật, khiến người xem cảm thấy cờ bạc trở thành cuộc chơi phổ biến và đúng pháp luật.