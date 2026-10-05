Khôi phục thuỷ sản sau bão

Theo thống kê, toàn tỉnh có 1.222 ha nuôi trồng thủy sản, 550 lồng cá; tập trung tại các xã Văn Lãng, Văn Quan, Khánh Khê, Ba Sơn… Do ảnh hưởng của cơn bão số 4 và mưa lũ, một số khu vực nuôi trồng thủy sản bị ngập, cuốn trôi, hư hỏng.

Người dân xã Khánh Khê chăm sóc cá lồng

Ông Hoàng Văn Hái, thôn Bản Khính, xã Khánh Khê cho biết: Gia đình có một lồng nuôi với thể tích khoảng 100 m³. Trước bão, gia đình thả hơn 1.000 con cá các loại và đã đạt trọng lượng trung bình khoảng 1kg/con. Cơn bão số 4 và mưa lũ đã khiến toàn bộ đàn cá bị chết, cuốn trôi gây thiệt hại hơn 50 triệu đồng. Sau bão, gia đình đã cải tạo lại lồng nuôi, vệ sinh và xử lý môi trường nước, đồng thời thả hơn 100 con cá rô phi giống để nuôi trở lại. Thời gian tới, gia đình sẽ tiếp tục thả bổ sung con giống.

Cùng với gia đình ông Hái, các hộ nuôi thủy sản trên địa bàn xã Khánh Khê cũng đang khẩn trương khắc phục thiệt hại, khôi phục sản xuất. Chính quyền xã cũng tích cực triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân.

Ông Hoàng Văn An, Phó Chủ tịch UBND xã Khánh Khê cho biết: Toàn xã có 45 lồng cá, trong đó 16 lồng bị thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 4. Sau khi nước rút, chính quyền xã đã rà soát thiệt hại, hướng dẫn người dân vệ sinh lồng nuôi, xử lý môi trường nước, thu gom và xử lý cá chết đúng quy định. Đồng thời, xã thông tin, khuyến cáo các hộ thường xuyên theo dõi thời tiết, mực nước, kiểm tra độ an toàn của lồng để kịp thời di chuyển đến vị trí phù hợp khi có mưa lũ.

Không chỉ các hộ nuôi cá lồng, nhiều hộ nuôi các loại cá đặc sản trên địa bàn tỉnh cũng chịu ảnh hưởng do mưa lũ. Tại thôn Xuất Lễ, xã Ba Sơn, gia đình ông Giang Văn Tải đang dần khắc phục hệ thống nuôi cá tầm sau bão số 4. Ông Tải cho biết: Gia đình bắt đầu nuôi cá tầm từ năm 2022 với 12 bể nuôi, quy mô 15.000 con. Sau thời gian nuôi, cá đã đạt trọng lượng từ 1 đến 4 kg/con. Mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 4 đã gây sạt lở, làm hư hỏng hệ thống dẫn khiến nguồn nước cấp cho các bể nuôi bị gián đoạn; hệ thống bơm cấp nước tuần hoàn không thể vận hành do mất điện. Do đó, toàn bộ cá tầm (trên 30 tấn cá thương phẩm) nuôi trong bể bị chết, gây thiệt hại rất lớn về kinh tế của gia đình (khoảng hơn 4 tỷ đồng). Hiện gia đình đang lên phương án khắc phục các hạng mục bị hư hỏng, trước mắt là hệ thống dẫn nước để tái đàn.

Thiệt hại do bão số 4 và mưa lũ gây ra đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh là khá lớn. Theo thống kê, toàn tỉnh có 153,9 ha diện tích nuôi trồng thủy sản và 8.360 m³ thể tích lồng nuôi thủy sản bị ngập, cuốn trôi.

Trước những thiệt hại trên, ngành chức năng đang triển khai các giải pháp hướng dẫn người dân khắc phục, ổn định môi trường nuôi và từng bước khôi phục sản xuất.

Ông Dương Doãn Doanh, quyền Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Ngay sau khi bão số 4 và mưa lũ gây thiệt hại, chi cục đã phối hợp với các đơn vị liên quan và chính quyền các xã có hoạt động nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng rà soát, thống kê thiệt hại, nắm tình hình tại các khu vực nuôi thủy sản để kịp thời hướng dẫn người dân khắc phục. Trước mắt, chi cục cử cán bộ chuyên môn hướng dẫn người dân kiểm tra, gia cố lồng bè, hệ thống phao, dây neo đối với nuôi cá lồng; kiểm tra, sửa chữa bờ ao, cống, lưới chắn đối với nuôi thủy sản trong ao, hồ; vệ sinh khu vực nuôi, xử lý môi trường nước, theo dõi sức khỏe đàn cá và chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sau mưa lũ. Đối với những khu vực, công trình nuôi bị hư hỏng, đơn vị hướng dẫn người dân sửa chữa, gia cố trước khi tiếp tục nuôi thả; đồng thời khuyến cáo không vội thả bổ sung con giống khi điều kiện môi trường nước chưa bảo đảm.

Với sự chủ động của người dân cùng sự hướng dẫn, hỗ trợ của ngành chức năng và chính quyền địa phương, các hộ nuôi thủy sản đang nõ lực khắc phục thiệt hại, từng bước ổn định sản xuất.