Nhà tâm lý học Carl Jung có một khái niệm nổi tiếng: "người chữa lành mang thương tích". Đó là người từng bị tổn thương sâu sắc, nên hiểu và biết xoa dịu nỗi đau của người khác. Ở tuổi 55, Đàm Vĩnh Hưng là một hình mẫu như thế.

Tuổi thơ anh nhiều vết xước. Gia đình sa sút vì nợ nần, căn nhà bị siết nợ, cha mẹ chia tay khi anh khoảng 10 tuổi. Cậu con trai duy nhất trong nhà sớm học nghề hớt tóc, nhận hát đám cưới, gom góp từng đồng phụ mẹ gánh vác gia đình.

Con đường ca hát cũng chẳng dễ dàng hơn. Năm 1991, anh thi Tiếng hát Truyền hình và ra về tay trắng. Nhiều năm sau, anh tiếp tục thi rồi lại trượt. Mãi đến năm 1997, anh mới có giải đầu tiên, một giải khuyến khích, và là thí sinh cuối cùng được gọi tên. Nhưng con người không phải là những gì đã xảy ra với mình, mà là người mình chọn trở thành. Và Đàm Vĩnh Hưng đã chọn không dừng lại.

Đàm Vĩnh Hưng rạng rỡ tại concert See The Light của Mỹ Tâm tối 21/11.

Người từng đi qua những ngày vô danh thường không quên được cảm giác cần một bàn tay chìa ra. Anh kể khi chưa ai biết đến mình, anh từng quỳ trước bàn thờ Tổ xin được thành công, và hứa sẽ giúp những nghệ sĩ khó khăn. Năm 2023, trong đêm nhạc Tình nghệ sĩ, anh mang chiếc ví hàng hiệu ra đấu giá, góp phần gây quỹ hàng trăm triệu đồng cho những nghệ sĩ neo đơn, bệnh tật như Sỹ Ben, Mạc Can, Hề Quang Vũ.

Sự thấu hiểu ấy cũng giữ anh ở trong nhịp chảy của nghề. Tháng 7, anh bước ra sân khấu CAM Gala cùng rapper MCK trong ca khúc "Nếu như ta chẳng còn", màn kết hợp được khán giả gọi là "collab thế kỷ". Tối 8/11, anh góp giọng trong set diễn của rapper Pháo, clip đạt hơn 1,3 triệu lượt xem sau vài giờ. Tối 21/11, anh gác lịch diễn để giữ lời hứa đến concert See The Light của Mỹ Tâm. Vì thế, hôm 24/11, khi anh kể ra sân bay lúc 5 giờ sáng nhưng hoa mắt, chóng mặt phải quay về, bạn bè trong nghề liền hỏi thăm. Diễn viên Gia Bảo nhắn: "Giữ sức khoẻ anh ơi". Trịnh Tú Trung động viên: "Anh mau khoẻ nhé anh ơi".

Màn kết hợp giữa Đàm Vĩnh Hưng và MCK từng được khán giả gọi là "collab thế kỷ".

Với Đàm Vĩnh Hưng, tinh thần không bỏ cuộc ấy như được trang bị thêm động cơ khi bé Polo chào đời. Làm cha ở tuổi 48, anh từng chia sẻ: "Chính vì không có sự yêu thương, lo lắng của người cha cho nên tôi không muốn lặp lại điều đó với con". Anh cũng nói: "Từ khi có con, tôi biết cách trân quý từng khoảnh khắc, từng giờ từng phút trên cuộc đời này". Yêu thương con, có lẽ cũng là cách anh chữa lành cho cậu bé thiếu vắng cha năm nào.

Đàm Vĩnh Hưng cùng con trai Polo xem concert Mỹ Tâm.

Carl Jung từng viết: "Ai nhìn ra bên ngoài là đang mơ, ai nhìn vào bên trong mới thức tỉnh". Đàm Vĩnh Hưng có lẽ đã nhìn đủ sâu vào vết thương của mình để biến chúng thành nghĩa, thành tình, thành đôi chân chưa từng dừng lại. Với một người như thế, quả thật khó có điều gì cản được bước anh.