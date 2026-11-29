Một sản phụ tại Trung Quốc khiến nhiều người bất ngờ khi nhận được món quà đặc biệt từ mẹ chồng ngay sau khi sinh con. Không chỉ có giá trị lên tới gần 400 triệu đồng, món quà còn được chuẩn bị vô cùng công phu, trải kín cả giường bệnh bằng những tờ tiền đỏ rực.

Theo truyền thông Trung Quốc, sự việc xảy ra tại một bệnh viện ở thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Đáng chú ý trong video, sản phụ vừa trải qua hành trình sinh nở đang nằm nghỉ trên giường bệnh thì mẹ chồng xuất hiện. Người phụ nữ mang theo những tờ tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ, được gấp và kết nối thành từng vòng hoa. Sau đó, bà nhẹ nhàng trải toàn bộ số tiền lên giường, tạo nên khung cảnh khiến nhiều người không khỏi trầm trồ, trang HK01 đưa tin.

Mẹ chồng tặng con dâu gần 400 triệu đồng sau sinh, hành động tiếp theo càng khiến dân mạng xúc động

Theo chia sẻ của anh Vương, chồng sản phụ, tổng giá trị món quà là 100.000 Nhân Dân Tệ, (khoảng 387 triệu đồng). Đây là khoản tiền mẹ anh đặc biệt chuẩn bị để chúc mừng con dâu sinh em bé, đồng thời giúp cô có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe sau sinh.

Bà Trần, mẹ chồng của sản phụ, cho biết con dâu đã trải qua thai kỳ khá vất vả, thường xuyên phải chịu những triệu chứng ốm nghén nặng. Điều đó khiến bà luôn cảm thấy thương và muốn dành cho con sự quan tâm đặc biệt.

"Con bé là công thần lớn của gia đình chúng tôi, nên cần được hỗ trợ về kinh tế", bà Trần chia sẻ.

Không chỉ trao món quà có giá trị lớn, bà còn ân cần đứng bên giường bệnh, liên tục dặn dò con dâu chú ý giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi đầy đủ và chúc hai mẹ con bình an.

Sau khi được đăng tải, đoạn video nhanh chóng nhận về nhiều bình luận tích cực. Không ít người gọi bà Trần là "mẹ chồng quốc dân", bởi sự hào phóng và tâm lý dành cho con dâu.

Nhiều ý kiến cho rằng, điều đáng quý trong câu chuyện không chỉ nằm ở số tiền lớn mà còn là sự ghi nhận những vất vả, hy sinh của người phụ nữ trong suốt quá trình mang thai và sinh nở. Món quà thiết thực cũng thể hiện sự yêu thương, trân trọng mà gia đình dành cho thành viên mới.