Mới đây, Phương Oanh thu hút sự chú ý khi xuất hiện trên sàn diễn thời trang, đảm nhận vị trí vedette trong show của nhà thiết kế Lê Minh Ngọc. Đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên tham gia một hoạt động giải trí công khai sau quãng thời gian dài khá kín tiếng. Đáng chú ý, cô không lựa chọn trở lại bằng một bộ phim truyền hình hay dự án điện ảnh, mà xuất hiện với vai trò người mẫu, công việc từng gắn bó với mình trước khi bước chân vào con đường diễn xuất.

Lựa chọn này khiến màn tái xuất của Phương Oanh mang đến cảm giác khá đặc biệt. Bởi trong nhiều năm qua, khán giả đã quen với hình ảnh cô trên màn ảnh qua những vai diễn trong Quỳnh Búp Bê, Hương Vị Tình Thân hay Gió Ngang Khoảng Trời Xanh. Diễn xuất cũng là lĩnh vực giúp nữ diễn viên xây dựng tên tuổi và có được vị trí nhất định trong lòng công chúng. Tuy nhiên, sau thời gian dài gần như vắng bóng khỏi các hoạt động showbiz, cô lại chọn một điểm khởi đầu khác.

Phương Oanh bất ngờ tái xuất sàn catwalk sau thời gian dài vắng bóng. Ảnh: FBNV

Thực tế, trước khi trở thành diễn viên, Phương Oanh từng có khoảng ba năm hoạt động với vai trò người mẫu tự do, từ năm 2009 đến 2012. Sau đó, cô mới chuyển hướng sang diễn xuất và dần được khán giả biết đến rộng rãi. Vì vậy, việc trở lại sàn catwalk cũng có thể xem như một lần nữ diễn viên tìm về lĩnh vực từng là điểm xuất phát trong hành trình nghệ thuật của mình.

Nhìn từ lựa chọn này, Phương Oanh dường như đang bước từng bước chậm rãi để kết nối lại với showbiz. Thay vì lập tức nhận một vai diễn mới, đòi hỏi thời gian dài tham gia ghi hình, quảng bá và đối diện với sự quan tâm của khán giả, cô bắt đầu bằng một màn trình diễn thời trang. Đây là hoạt động có tính chất ngắn hạn, không gắn với việc đảm nhận một nhân vật hay phải duy trì sự hiện diện liên tục trên màn ảnh.

Đó cũng là lý do màn trở lại trên sàn diễn có thể được nhìn nhận như một lựa chọn tương đối an toàn. Phương Oanh vẫn có cơ hội xuất hiện trước công chúng, cho thấy bản thân chưa hoàn toàn rời xa các hoạt động nghệ thuật, nhưng không cần vội vàng đặt mình vào áp lực của một dự án phim mới. Đặc biệt, sau quãng thời gian đời tư nhận được nhiều sự chú ý, việc trở lại từng bước có thể giúp nữ diễn viên chủ động hơn trong việc cân bằng cuộc sống cá nhân và công việc.

Phương Oanh từng có khoảng ba năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu trước khi trở thành diễn viên nổi tiếng. Ảnh: FBNV

Dẫu vậy, đây mới chỉ là một lần xuất hiện tại sự kiện thời trang, chưa đủ để khẳng định Phương Oanh sẽ chuyển hướng hoạt động hay có kế hoạch trở lại showbiz lâu dài. Khán giả vẫn có lý do để chờ đợi ngày nữ diễn viên tái xuất màn ảnh. Nhưng trước mắt, việc cô chọn catwalk thay vì diễn xuất cũng cho thấy một cách trở lại nhẹ nhàng, bắt đầu từ nơi mình từng thuộc về, thay vì vội vàng quay lại vị trí đã có.