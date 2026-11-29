Sau đêm nhạc ngoài trời Chillpark: Dạ quang tại Celadon City, J97 Promotion, công ty quản lý của Jack, lên tiếng về công tác tổ chức. Theo công ty, khâu chuẩn bị, quy mô sân khấu và phương án ứng phó với thời tiết chưa đáp ứng những gì ban tổ chức đã công bố với khán giả.

J97 Promotion cho biết nhiều người từ xa đến xem Jack biểu diễn. Vì vậy, khi khán giả vẫn kiên nhẫn chờ dưới mưa, nam ca sĩ quyết định tiếp tục phần trình diễn với yêu cầu các điều kiện an toàn phải được bảo đảm.

Hình ảnh Jack trong đêm nhạc tối 28/11.

“Quyết định này xuất phát từ sự trân trọng đối với khán giả, không đồng nghĩa với việc nghệ sĩ và công ty hài lòng hay chấp nhận những thiếu sót trong công tác tổ chức chương trình”, J97 Promotion nêu trong thông báo.

Trước đó, tối 24/11, Jack biểu diễn tại Công viên Dương Tử Giang trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết ở Đồng Nai. Bên cạnh hai ca khúc quen thuộc Hồng nhan và Sóng gió, anh hát một đoạn mở đầu của ca khúc mới.

Jack (tên thật Trịnh Trần Phương Tuấn, sinh năm 1997) từng bị đình chỉ biểu diễn sau đêm nhạc ngày 16/10/2025 tại Hà Nội. Tại chương trình, nam ca sĩ thể hiện ca khúc có đoạn lời bị cơ quan chức năng xác định là trái với thuần phong mỹ tục. Ngày 29/10/2025, sau buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Jack nhận trách nhiệm và xin lỗi khán giả.

Ngày 7/11/2025, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội quyết định phạt Jack 55 triệu đồng, đình chỉ hoạt động biểu diễn trong 9 tháng. Trao đổi với Tiền Phong thời điểm đó, bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở, xác nhận quyết định đình chỉ có hiệu lực trên toàn quốc.

Trong thời gian bị đình chỉ biểu diễn, Jack sáng tác và thể hiện Đứa trẻ mùa đông chí, ca khúc trong phim Tết Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang. Sự tham gia của Jack gây tranh luận ngay khi Trường Giang công bố poster giới thiệu anh là người hát nhạc phim. Một bộ phận khán giả đặt câu hỏi liệu việc Jack góp giọng trong bản thu có thuộc phạm vi đình chỉ biểu diễn hay không.

Ngoài ra, trong 9 tháng chấp hành quyết định, Jack thực hiện album đầu tay Tam thái tử. Sau khi hết thời hạn đình chỉ, nam ca sĩ lần lượt phát hành 11 ca khúc trong album trên các nền tảng số.