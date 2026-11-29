Tối ngày 28/11, Đoàn Văn Hậu đăng tải bức ảnh chụp chung cùng Doãn Hải My lên trang cá nhân. Thời điểm nam cầu thủ cập nhật khoảnh khắc này, bà xã anh vẫn đang trong chuyến du lịch tại Nhật Bản. Việc hậu vệ sinh năm 1999 bất ngờ chia sẻ ảnh của cả hai khi đang tạm xa nhau nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ, nhiều ý kiến cho rằng anh đang tranh thủ bày tỏ nỗi nhớ vợ.

Đoàn Văn Hậu đăng tải bức ảnh chụp chung cùng Doãn Hải My lên trang cá nhân. (Ảnh: FBNV)

Đoàn Văn Hậu vẫn đang tập trung cho lịch trình tập luyện và thi đấu cùng đội bóng. Dù tạm xa nhau vì kế hoạch riêng, cách hai vợ chồng luôn tôn trọng không gian cá nhân nhưng vẫn giữ được sự gắn kết từ xa nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My vướng tin đồn hẹn hò từ năm 2020, thời điểm người đẹp sinh năm 2001 tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và lọt vào Top 10 cùng giải thưởng phụ Người đẹp Tài năng. Sau hai năm giữ kín đời tư, cặp đôi chính thức công khai mối quan hệ vào tháng 8/2022. Đến tháng 10/2023, cả hai đăng ký kết hôn và tổ chức lễ cưới vào tháng 11 cùng năm với sự góp mặt của gia đình cùng bạn bè và đồng đội.

Tháng 5/2024, tổ ấm nhỏ của nam cầu thủ đón thêm thành viên mới là bé trai đầu lòng. Dù lịch trình tập luyện và thi đấu tại CLB CAHN khá dày đặc, Đoàn Văn Hậu vẫn luôn sắp xếp thời gian đồng hành cùng gia đình. Về phía Doãn Hải My, sau khi tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, cô phát triển công việc kinh doanh và sáng tạo nội dung song song với việc chăm sóc con nhỏ, đồng thời thường xuyên xuất hiện trên khán đài cổ vũ ông xã.

Trải qua hơn ba năm về chung một nhà, vợ chồng Đoàn Văn Hậu duy trì lối sống ổn định, kín tiếng trước truyền thông nhưng vẫn giữ thói quen chia sẻ cuộc sống đời thường trên mạng xã hội.