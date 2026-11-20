Hình ảnh người thầy, người cô được các em thể hiện bằng những nét vẽ hồn nhiên, đáng yêu.

Đá vốn lặng im. Đá nằm bên suối, dưới chân đồi, qua bao mùa mưa nắng, tưởng như chẳng biết nói điều gì. Vậy mà hôm nay, trên sân trường Trường PTDT Bán trú TH&THCS Lâm Thủy (tỉnh Quảng Trị), những hòn đá cuội bỗng cất lên tiếng nói của riêng mình.

Bằng đôi bàn tay nhỏ bé, bằng trí tưởng tượng trong trẻo và tình cảm chân thành, học sinh các lớp đã thổi vào những viên đá vô tri những sắc màu, hình ảnh và thông điệp thật đẹp. Có hòn đá mang dáng hình người thầy, có hòn đá nở hoa, có hòn đá gửi gắm lời tri ân, có hòn đá kể câu chuyện về mái trường và những người đang ngày ngày dìu dắt mình.

Không có bài giảng nào trên những viên đá ấy. Chỉ có màu vẽ, nét cọ và những trái tim biết hướng về người khác. Nhưng có lẽ, đó lại là một bài học rất sâu về lòng biết ơn, về đạo lý tôn sư trọng đạo, điều không chỉ cần có trong sách vở mà phải lớn lên từ nhận thức và tình cảm của mỗi con người.

Tôi chợt nghĩ, giáo dục đôi khi không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Một viên đá cuội, một nét vẽ, một ý tưởng nhỏ cũng có thể mở ra một bài học đẹp. Khi học trò biết gửi tình yêu thương vào những điều bình dị, ấy là lúc những hạt mầm nhân cách đang âm thầm nảy nở.

Cảm ơn những đôi tay nhỏ đã làm cho đá có màu, có hình và có tiếng nói. Cảm ơn các thầy cô đã tạo nên một không gian để học trò được sáng tạo, được bày tỏ và được học cách yêu thương.

Đá có thể vô tri, nhưng tình yêu thương thì không bao giờ câm lặng.

Lâm Thủy – 19/11, 2026

Chùm ảnh khi những viên đá cuội biết nói: