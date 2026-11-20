Trong không khí ấm áp, buổi lễ quy tụ gần 170 giảng viên, cán bộ cùng sự góp mặt đông đảo của các nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên Nhà trường.

PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu - Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Giữa đại dương tri thức mênh mông và những chuyển dịch không ngừng của thời đại, thầy cô Nhà S chính là những ngọn hải đăng kiên định - lặng lẽ đứng vững trước thử thách để soi sáng mạch nguồn tri thức, định hướng bản lĩnh và tiếp thêm niềm tin cho bao thế hệ người học vững tay chèo vươn ra biển lớn. Ánh sáng bền bỉ ấy không hình thành từ những khẩu hiệu, mà được thắp lên từ chính “Những giá trị làm nên Nhà S”. Bởi giá trị cốt lõi của một ngôi trường đại học không chỉ nằm ở quy mô mà còn được bồi đắp từ chính những con người, khát vọng họ theo đuổi và những điều họ kiên trì gìn giữ qua nhiều giai đoạn chuyển mình:

Tinh thần tiên phong: Dám bước vào những lĩnh vực mới, mở lối cho những hướng đi khác biệt.

Khát vọng sáng tạo: Không bằng lòng với những khuôn mẫu sẵn có, luôn tìm kiếm những cách tiếp cận và giá trị mới.

Tinh thần cởi mở, liên ngành: Kết nối đa chiều giữa khoa học, nghệ thuật, thiết kế, văn hóa, di sản và sáng tạo.

Sự tận tâm, trách nhiệm và đồng hành: Được chắt chiu bằng trí tuệ, công sức, sự kiên trì và cả những hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ thầy cô, cán bộ, người lao động.

Các đại biểu tham dự sự kiện.

Nếu những thành tựu cho chúng ta biết Nhà S đã đi được bao xa, thì chính những giá trị ấy cho chúng ta biết mình là ai và vì sao chúng ta có thể tiếp tục đi xa hơn.

Nhìn lại chặng đường trưởng thành của Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật hôm nay, từ những chương trình đào tạo mới, kết quả nghiên cứu khoa học tích cực, thành tích ấn tượng của người học cho đến vị thế học thuật đang ngày càng được khẳng định mỗi thành viên đều có trọn vẹn lý do để tự hào.

Và giữa những khoảnh khắc tri ân đầy xúc động tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo, lời nhắn gửi chân thành, giàu giá trị của PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu - Hiệu trưởng Nhà trường dành cho đội ngũ giảng viên, cán bộ VNU-SIS càng thêm ngân vang như tiếp thêm nguồn sáng ấm áp cho từng ngọn hải đăng:

“Tôi mong mỗi thầy cô, giữa bộn bề công việc, vẫn có thể giữ lại cho mình niềm vui của ngày đầu tiên bước vào nghề. Vẫn có thể xúc động trước một bài làm tốt của sinh viên. Vẫn có thể hào hứng trước một ý tưởng mới. Vẫn có thể mỉm cười khi nhìn thấy học trò trưởng thành. Và vẫn có thể tự hào nói rằng: Tôi là một người thầy của Nhà S”.

Lễ kỷ niệm 20/11 khép lại với những đóa hoa tươi thắm, những cái ôm ấm áp và niềm tin vững chắc vào chặng đường phía trước.