Phim do Trung tâm sản xuất, NSƯT Phi Tiến Sơn đảm nhiệm vai trò biên kịch và đạo diễn, dự kiến ra mắt khán giả vào dịp Quốc khánh năm 2027.

Ông Lê Thanh Lịch, Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Giám đốc sản xuất dự án cho biết, ý tưởng thực hiện "Tuyên ngôn Độc lập" đã được ấp ủ trong nhiều năm

Lấy bối cảnh từ những ngày cuối tháng 8 đến thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2.9.1945, bộ phim tái hiện hành trình đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc trong một thời khắc lịch sử đặc biệt.

Không chỉ tập trung vào sự kiện trọng đại, tác phẩm hướng đến khắc họa những con người, quyết định và hoàn cảnh đã góp phần làm nên sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Trung tâm câu chuyện là Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ những ngày Người lâm bệnh nặng tại lán Nà Nưa (Tân Trào) nhưng vẫn quyết tâm trở về Hà Nội, cùng Trung ương chuẩn bị cho ngày độc lập.

Hành trình từ núi rừng Việt Bắc đến ngôi nhà số 48 Hàng Ngang, từ không khí Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội, Huế, Sài Gòn đến Quảng trường Ba Đình được tái hiện qua góc nhìn điện ảnh giàu cảm xúc.

Bên cạnh hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, phim khắc họa nhiều nhân vật lịch sử như Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Văn Tố… Các nhân vật không chỉ được thể hiện ở tầm vóc lịch sử mà còn qua những suy nghĩ, tình cảm và phẩm chất đời thường.

NSƯT, Đạo diễn Phi Tiến Sơn chia sẻ tại lễ công bố dự án phim

Tác phẩm đồng thời đề cao vai trò, sự chung sức của các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ, trí thức, trong đó có tuyến nhân vật gia đình doanh nhân yêu nước tại Hà Nội, được xây dựng từ cảm hứng về gia đình ông Trịnh Văn Bô và bà Hoàng Thị Minh Hồ.

Tham gia bộ phim có các diễn viên Trần Việt Bắc, Steven Nguyễn, Lê Lưu Ly, Nguyễn Văn Hiếu, vợ chồng diễn viên Việt Hoa – Trọng Trí cùng nhiều nghệ sĩ khác, đảm nhiệm hàng trăm vai diễn. Phần lớn bối cảnh phim dự kiến được dàn dựng tại Trường quay Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam ở xã Đông Anh, Hà Nội.

Chia sẻ tại lễ công bố, ông Lê Thanh Lịch, Giám đốc Trung tâm Điện ảnh Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Giám đốc sản xuất dự án, cho biết ý tưởng thực hiện Tuyên ngôn Độc lập đã được ấp ủ trong nhiều năm.

Trung tâm mong muốn tái hiện và lan tỏa giá trị lịch sử của sự kiện ngày 2.9.1945 bằng một tác phẩm có chất lượng tư tưởng và nghệ thuật, qua đó khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đặc biệt trong thế hệ trẻ.

Theo ông Lê Thanh Lịch, việc tái hiện hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và những sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt đòi hỏi trách nhiệm cao, sự thận trọng và nghiêm túc trong từng khâu.

Diễn viên Steven Nguyễn chia sẻ về vai diễn trong phim

Trung tâm chú trọng nghiên cứu, đối chiếu tư liệu, tham vấn các nhà khoa học, chuyên gia lịch sử và điện ảnh; đồng thời phối hợp chặt chẽ với biên kịch, đạo diễn và ê-kíp sáng tạo nhằm bảo đảm tính chân thực lịch sử và chất lượng nghệ thuật của tác phẩm.

“Điều quan trọng là chuyển tải được cảm xúc, tinh thần và ý nghĩa của thời khắc lịch sử ấy đến với người xem; để khán giả hôm nay, đặc biệt là thế hệ trẻ, không chỉ hiểu về ngày 2.9.1945 mà còn cảm nhận sâu sắc giá trị của độc lập, tự do, chủ quyền dân tộc và trách nhiệm gìn giữ thành quả cách mạng. Đó là mục tiêu mà ê-kíp làm phim hướng tới”, ông Lê Thanh Lịch chia sẻ.

Về quá trình xây dựng kịch bản, NSƯT Phi Tiến Sơn cho biết, điều ông quan tâm không chỉ là tái hiện thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập mà còn kể câu chuyện về những con người, sự kiện và hoàn cảnh đã góp phần làm nên thời khắc ấy.

Theo đạo diễn, hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phim được thể hiện không chỉ ở tầm vóc một vị lãnh tụ mà còn qua phong thái giản dị, nhân cách cao đẹp và sự gần gũi với những người xung quanh. Phim kết hợp các sự kiện, nhân vật có thật với yếu tố hư cấu nghệ thuật để tạo nên câu chuyện sinh động, có chiều sâu.

Các đại biểu, khách mời và nghệ sĩ, diễn viên tham dự buổi lễ

Tuy nhiên, mọi sáng tạo đều phải dựa trên nền tảng tôn trọng sự thật lịch sử, không làm sai lệch bản chất sự kiện và hình tượng nhân vật.

Đạo diễn cũng nhấn mạnh việc nghiên cứu, tái hiện không gian, bối cảnh, phục trang và không khí Hà Nội năm 1945. Qua hình ảnh, hành động và cảm xúc nhân vật, ê-kíp mong muốn giúp khán giả, nhất là thế hệ trẻ, hiểu thêm về những ngày lịch sử hào hùng, đồng thời cảm nhận sâu sắc giá trị của độc lập, tự do và những hy sinh của các thế hệ đi trước.

Dự án được triển khai trong tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7.1.2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, chú trọng phát huy giá trị lịch sử, văn hóa và bồi đắp sức mạnh nội sinh của dân tộc.

Không chỉ tái hiện một sự kiện trọng đại, Tuyên ngôn Độc lập còn hướng tới tôn vinh giá trị của độc lập, tự do, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm của mỗi công dân.

Với sự chuẩn bị về tư liệu lịch sử cùng cách tiếp cận kết hợp chất liệu hiện thực và sáng tạo nghệ thuật, bộ phim được kỳ vọng mang đến góc nhìn giàu cảm xúc về mùa Thu năm 1945, góp phần kết nối quá khứ với hiện tại, đưa những giá trị lịch sử đến gần hơn với công chúng hôm nay.