Tranh minh họa. Nguồn Internet

* Sáng 20/11/1873: Quân Pháp do Gácniê chỉ huy đánh vào thành Hà Nội. Nguyễn Tri Phương, Tổng đốc Hà Nội đốc thúc quân sĩ chống cự nhưng không giữ nổi thành trước sức tấn công mạnh mẽ của quân Pháp. Thành Hà Nội bị chiếm, Nguyễn Tri Phương bị trúng đạn vào bụng và bị bắt. Ông nhịn ăn đến chết, quyết không đầu hàng giặc. Ngay sau đó, trong lúc triều đình Huế đang hoang mang, bị động, Gácniê đưa quân đi đánh chiếm nhiều nơi ở miền Bắc. Không đầy một tháng, các tỉnh, thành ở đồng bằng sông Hồng lần lượt lọt vào tay giặc.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

* Tháng 8/1957: Hội nghị quốc tế các nhà giáo họp tại Warszawa (Ba Lan) đã thông qua bản Hiến chương các nhà giáo và quyết định lấy ngày 20/11 hằng năm là "Ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo". Ngày 20/11/1958, lễ kỷ niệm được tổ chức không chỉ tại Hà Nội mà còn diễn ra từ Vĩnh Linh (nay thuộc tỉnh Quảng Trị) đến các vùng biên giới, hải đảo. Việc tổ chức Ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo 20/11 hằng năm đã sớm trở thành ngày hội truyền thống của giáo giới Việt Nam. Ngày 26/9/1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quyết định lấy ngày 20/11 hằng năm là Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Cũng liên quan đến nhà giáo, ngày 20/11/1984: Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định số 153-HĐBT quy định các danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và Nhà giáo Ưu tú để tặng những nhà giáo và người quản lý giáo dục có cống hiến xuất sắc đối với sự nghiệp đào tạo thế hệ trẻ.

* Ngày 20/11/1948: Chủ tịch Hồ Chí Minh viết thư gửi đồng bào Ninh Bình khen ngợi thành tích hộ đê. Người mong đồng bào “tiếp tục và phát triển chí khí xung phong ấy trong phong trào Thi đua ái quốc để: Diệt giặc đói, Diệt giặc dốt, Diệt giặc ngoại xâm”.

Hình ảnh các nữ pháo thủ thuộc Đội nữ pháo binh dân quân Ngư Thủy. Ảnh tư liệu

* Ngày 20/11/1967: Ban Chỉ huy Tỉnh đội Quảng Bình quyết định thành lập Đại đội pháo binh nữ dân quân Ngư Thủy (nay thuộc tỉnh Quảng Trị), gồm 37 chiến sĩ, tuổi đời từ 16-22. Chỉ trong vòng 100 ngày kể từ khi thành lập, đơn vị đã anh dũng bắn cháy 3 tàu khu trục của hải quân Mỹ, góp phần bảo vệ vùng biển thân yêu của Tổ quốc.