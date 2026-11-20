Tổ chức nào chọn ngày 20/11 là Ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo?

A: UNESCO

B: UNICEF

C: UNFPA

D: FISE

Giải thích

Năm 1949, tại hội nghị tổ chức ở Warszawa (Ba Lan), Liên hiệp Quốc tế các Công đoàn Giáo dục (FISE) công bố “Hiến chương các nhà giáo” gồm 15 chương, tập trung đấu tranh chống các quan điểm giáo dục phản khoa học, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhà giáo và đề cao vị trí của nghề dạy học.

Tháng 7/1953, tại Hội nghị Công đoàn Giáo dục Quốc tế tổ chức ở Vienna (Áo), Công đoàn Giáo dục Việt Nam được công nhận là thành viên chính thức và có đại diện tham gia Ban Chấp hành FISE.

Từ ngày 26 đến 30/8/1957, tại Thủ đô Warszawa (Ba Lan), Hội nghị FISE với sự tham dự của đại biểu 57 quốc gia đã quyết định chọn ngày 20/11 hằng năm là Ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo.

Ngày 20/11 được chọn là Ngày Nhà giáo Việt Nam từ năm nào?

A: Năm 1958

B: Năm 1975

C: Năm 1982

D: Năm 1990

Giải thích

Ngày 28/9/1982, thay mặt Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ), Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Võ Nguyên Giáp đã ký Quyết định số 167-HĐBT, chính thức thiết lập ngày 20/11 hằng năm là ngày lễ mang tên “Ngày Nhà giáo Việt Nam”.

Ngày 20/11/1982, lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam đầu tiên được tổ chức trọng thể trên cả nước. Từ đó đến nay, ngày 20/11 trở thành ngày truyền thống của ngành giáo dục, nhằm tôn vinh những người làm công tác trồng người.

Bức thư cuối cùng Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi ngành giáo dục được viết nhân dịp nào?

A: Nhân dịp năm học mới

B: Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam

C: Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Hai tốt” trong ngành giáo dục

D: Nhân dịp tổng kết năm học

Giải thích

Ngày 15/10/1968, nhân dịp năm học mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết “Thư gửi các cán bộ, cô giáo, thầy giáo, công nhân viên, học sinh, sinh viên bắt đầu năm học mới”. Đây là bức thư cuối cùng Người gửi ngành giáo dục trước khi mất.

Trong thư, Bác nhấn mạnh: “Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng. Cần phải phát huy đầy đủ dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng quan hệ thật tốt, đoàn kết thật chặt chẽ giữa thầy và thầy, giữa thầy và trò, giữa học trò với nhau, giữa cán bộ các cấp, giữa nhà trường và Nhân dân để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đó.”

Ai được tôn vinh là “Vạn thế sư biểu” (Người thầy của muôn đời) trong lịch sử giáo dục Việt Nam?

A: Nguyễn Bỉnh Khiêm

B: Chu Văn An

C: Lê Quý Đôn

D: Ngô Sĩ Liên

Giải thích

Danh nhân Chu Văn An (1292 - 1370), tên thật là Chu An, tự là Linh Triệt, quê ở thôn Văn, nay thuộc phường Thanh Liệt, Hà Nội. Ông là nhà giáo, nhà tư tưởng tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam, từng được vua Trần Minh Tông mời giữ chức Tư nghiệp Quốc Tử Giám (tương đương hiệu trưởng ngày nay). Với nhân cách thanh cao và những cống hiến to lớn cho sự nghiệp giáo dục, ông được hậu thế tôn vinh là “Vạn thế sư biểu” - “Người thầy của muôn đời”.

Tháng 11/2019, tại kỳ họp lần thứ 40, Đại hội đồng UNESCO thông qua nghị quyết cùng Việt Nam kỷ niệm 650 năm ngày mất của danh nhân Chu Văn An vào năm 2020. Sự kiện góp phần tôn vinh những giá trị tư tưởng giáo dục và nhân cách của ông, đồng thời lan tỏa truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam.

Thầy đồ nào quê Hà Tĩnh hiến kế giúp Vua Quang Trung đại phá quân Thanh?

A: Nguyễn Thiếp

B: Nguyễn Huy Oánh

C: Phan Huy Chú

D: Nguyễn Đổng Chi

Giải thích

Nguyễn Thiếp (1723 - 1804) được sinh ra trong một gia đình hiếu học tại làng Mật Thôn, xã Nguyệt Ao, tổng Lai Thạch, huyện La Sơn, phủ Đức Quang (nay thuộc xã Trường Lưu, Hà Tĩnh). Ông là một trong bốn nhân vật được giới học thuật xếp vào hàng phu tử (nhà hiền triết) trong lịch sử dân tộc.

Năm 1768, sau thời gian làm quan cho triều Lê, Nguyễn Thiếp từ quan về núi Bùi Phong (xã Thiên Nhẫn, Nghệ An ngày nay) ở ẩn. Tại đây, ông đọc sách, dạy học và làm ruộng, sống cuộc đời thanh bần, không màng danh lợi.

Từ năm 1786 đến cuối năm 1788, Nguyễn Huệ 3 lần kéo quân ra Bắc dẹp loạn, đã 3 lần gửi thư mời Nguyễn Thiếp ra phò tá, kèm lễ vật hậu hĩnh. Tuy nhiên, lần thứ nhất ông từ chối; lần thứ 2, Nguyễn Thiếp gặp mặt hội đàm vui vẻ nhưng sau lại xin lui về ở ẩn. Đến cuối năm 1788, khi Lê Chiêu Thống rước hơn 29 vạn quân Thanh sang xâm chiếm nước ta, Vua Quang Trung từ Phú Xuân đưa quân ra dẹp giặc, bấy giờ Nguyễn Thiếp mới chính thức nhận lời.

Nhờ sự quân sư hiến kế của Nguyễn Thiếp cùng các nhân tài khác, Nguyễn Huệ đã đánh bại quân Thanh xâm lược, giành lại bờ cõi núi sông đất nước vào mùa xuân Kỷ Dậu (1789). Danh hiệu “La Sơn phu tử” được Vua Quang Trung đặt cho Nguyễn Thiếp. Điều này thể hiện sự kính trọng của vua đối với Nguyễn Thiếp về học vấn, tài năng và tư cách, cũng như sự tin tưởng vào đóng góp của ông trong việc xây dựng đất nước.

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