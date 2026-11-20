Từ bao đời nay, nghề giáo luôn được tôn vinh là nghề cao quý, bởi người thầy vừa dạy chữ, vừa dạy người. Đúng như Nguyễn Trãi đã nói: “Nên thợ nên thầy vì có học”, nhờ được học mà người trò lớn lên về tri thức, về cả đạo đức, nhân cách, tâm hồn. Những điều người thầy gieo vào tâm hồn trò có khi đi theo suốt cả cuộc đời, trở thành tài sản tinh thần quý giá.