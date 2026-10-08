Khi gen Z kể chuyện du lịch

Trước sự chuyển dịch ấy, vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc với những giá trị riêng trở thành điểm đến được nhiều người trẻ trong và ngoài tỉnh lựa chọn, khám phá, lan toả vẻ đẹp về Cà Mau bằng những cách rất mới.

Hành trình của cảm xúc

Có những vùng đất chỉ cần một lần đặt chân đến cũng đủ để lại trong lòng du khách những ấn tượng khó quên. Cà Mau là nơi như thế. Với những bạn trẻ sinh ra, lớn lên ở các đô thị hiện đại, hình ảnh về những cánh rừng ngập mặn xanh thẳm, về biểu tượng Ðất Mũi thiêng liêng hay những giá trị văn hoá làm nên bản sắc vùng đất phương Nam càng mang đến những cảm xúc đặc biệt.

Bạn Lê Hà, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ: “Ði du lịch đúng vào dịp Ngày hội Di sản Văn hoá và Lễ hội Khinh khí cầu, tôi có nhiều kỷ niệm đáng nhớ với Cà Mau. Ðây là lần đầu tôi chèo xuồng, dỡ lọp bắt cá và nghe đờn ca tài tử giữa không gian rừng U Minh yên bình. Ngoài ra, những món ăn được chế biến từ cá đồng, hải sản, đặc biệt là thịt cua Cà Mau, rất ngon”.

Chỉ với những chiếc điện thoại thông minh, hình ảnh du lịch Cà Mau nhanh chóng lan toả trên mạng xã hội.

Với nhiều bạn trẻ, sức hấp dẫn của du lịch Cà Mau không chỉ nằm ở việc đặt chân đến điểm mới mà còn ở cảm giác được hoà mình vào cuộc sống của người dân địa phương, lắng nghe những câu chuyện về đất và cảm nhận những đổi thay của quê hương. Chính sự gần gũi ấy tạo nên một Cà Mau rất khác trong mắt Gen Z. Không cần những trải nghiệm cầu kỳ, chỉ những điều bình dị, chân thật cũng đủ sức níu bước chân người trẻ.

Bạn Lê Ngọc Bỉnh Khương, phường Bạc Liêu, chia sẻ: “Trong kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay, em đã mời bạn học ở Thành phố Hồ Chí Minh về thăm quê. Chúng em đã tham quan, nghe giới thiệu về khu văn hoá đa năng Nhà Công tử Bạc Liêu và tìm hiểu về điện gió Bạc Liêu. Em rất tự hào khi được giới thiệu với các bạn rằng Cà Mau không chỉ có rừng vàng, biển bạc và những nét văn hoá truyền thống rất độc đáo, mà còn sở hữu nhiều công trình năng lượng sạch, góp phần đưa quê hương vươn cao, vươn xa”.

Quảng bá bằng công nghệ

Nếu trước đây những câu chuyện về Cà Mau chủ yếu được du khách truyền tai nhau, thì nay, hình ảnh vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc được Gen Z lan toả mạnh mẽ bằng công nghệ. Hàng loạt video, hình ảnh về điểm đến, văn hoá, ẩm thực, dịch vụ lưu trú... xuất hiện ngày càng nhiều trên các nền tảng như Facebook, TikTok, Instagram.

Những điểm đến tưởng chừng quen thuộc nhưng qua góc nhìn của người trẻ và cách kể chuyện sáng tạo bằng công nghệ, trở thành những nội dung thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Cách đây chưa lâu, người dùng mạng xã hội tại Cà Mau đặc biệt chú ý đến video giới thiệu Khu Du lịch Ðiện gió Hoà Bình 1 (xã Vĩnh Hậu), do tài khoản Quan Không Giờ, một Tiktoker có hơn 4,7 triệu lượt theo dõi, đăng tải. Video không có lời bình, chỉ sử dụng vài dòng giới thiệu về quy mô đầu tư, kết hợp những cảnh quay bằng flycam và hiệu ứng hình ảnh bắt mắt, nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ.

Nhóm du khách trẻ chọn Ðiểm du lịch cộng đồng Hoàng Hôn, xã Ðất Mũi để trải nghiệm và tìm hiểu về Cà Mau.

Qua đoạn video, nhiều bạn trẻ Cà Mau bày tỏ niềm tự hào, trong khi Gen Z của nhiều tỉnh, thành khác lại bất ngờ trước vẻ đẹp của những cánh đồng điện gió trên biển. Dưới phần bình luận không ít người để lại lời hẹn sẽ về check-in.

Ðối với bạn Trương Hữu Minh, phường Bạc Liêu, chia sẻ những hình ảnh đẹp về Cà Mau không chỉ là đam mê mà còn là cách thể hiện tình yêu quê hương. Trang Facebook “Cà Mau - Tưk Khmau” được Minh lập ra nhằm chia sẻ những trải nghiệm cá nhân về các vùng đất đã đi qua, những điểm du lịch và địa chỉ ăn uống đặc trưng của Cà Mau.

Bên cạnh đó, Minh còn thực hiện nhiều video giới thiệu, quảng bá các sự kiện văn hoá - du lịch của tỉnh, góp phần mời gọi du khách đến trải nghiệm. Trong một video, Minh chia sẻ: “Cà Mau không chỉ là một điểm đến mà là những câu chuyện đang được viết mỗi ngày”.

Khi Gen Z kể câu chuyện về quê hương bằng ngôn ngữ của thời đại số, những giá trị vốn thân thuộc của Cà Mau có thêm đời sống mới, trẻ trung, gần gũi. Ðó cũng là cách những người trẻ đang góp phần đưa vẻ đẹp, văn hoá và con người Cà Mau vượt ra khỏi giới hạn của một điểm đến, trở thành những trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình khám phá của du khách.