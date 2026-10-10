Bầu trời Hồ Gươm rực rỡ pháo hoa mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hồ Gươm bừng sáng trong màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật hoành tráng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026)
Tháp Rùa cổ kính lung linh dưới những chùm pháo hoa hỏa thuật bung nở trên bầu trời đêm thu Hà Nội
Màn bắn pháo hoa tầm cao kết hợp hiệu ứng hỏa thuật độc đáo thắp sáng vùng trời trung tâm Thủ đô
Màn hòa quang rực rỡ kéo dài 15 phút mang đến bữa tiệc thị giác mãn nhãn cho người dân và du khách
Những chùm pháo hoa tầm thấp xòe rộng như vòng tay ôm trọn lấy không gian cổ kính quanh hồ
Sắc đỏ, vàng, xanh đan xen lung linh trên nền trời đêm Hà Nội dạt dào cảm xúc
Những dải pháo hoa bung nở phản chiếu xuống mặt nước Hồ Gươm phẳng lặng, đan xen cùng hình ảnh Tháp Rùa
Màn ánh sáng phản chiếu rực rỡ trên mặt nước Hồ Gươm
Hàng ngàn chùm pháo hoa bung nở, đan xen tạo nên một bản hòa tấu ánh sáng mãn nhãn trên cao
Cận cảnh một chùm pháo hoa khoe sắc
Sự phối hợp hoàn hảo giữa pháo hoa và hiệu ứng hỏa thuật tân tiến tạo nên màn trình diễn cuốn hú
Một khoảnh khắc đẹp mắt khi các tia pháo tạo thành ánh sáng độc đáo
Xanh, đỏ, vàng, tím... những sắc màu đan xen, tượng trưng cho niềm vui và hy vọng
Sức nóng và ánh sáng từ những chùm pháo hoa lớn lan tỏa khắp không gian trung tâm
Tháp Rùa cổ kính nằm bình yên dưới "cơn mưa" pháo hoa rực rỡ, tạo nên vẻ đẹp vừa trang nghiêm vừa thơ mộng
Những vệt pháo hoa kéo dài trên bầu trời, tạo cảm giác như những dòng sông ánh sáng chảy giữa lòng thành phố
Màn pháo hoa như tôn vinh vẻ đẹp ngàn năm văn hiến của khu vực trung tâm Thủ đô