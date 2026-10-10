Bầu trời Hồ Gươm rực rỡ pháo hoa mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hồ Gươm bừng sáng trong màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật hoành tráng kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026)

Tháp Rùa cổ kính lung linh dưới những chùm pháo hoa hỏa thuật bung nở trên bầu trời đêm thu Hà Nội

Màn bắn pháo hoa tầm cao kết hợp hiệu ứng hỏa thuật độc đáo thắp sáng vùng trời trung tâm Thủ đô

Màn hòa quang rực rỡ kéo dài 15 phút mang đến bữa tiệc thị giác mãn nhãn cho người dân và du khách

Những chùm pháo hoa tầm thấp xòe rộng như vòng tay ôm trọn lấy không gian cổ kính quanh hồ

Sắc đỏ, vàng, xanh đan xen lung linh trên nền trời đêm Hà Nội dạt dào cảm xúc

Những dải pháo hoa bung nở phản chiếu xuống mặt nước Hồ Gươm phẳng lặng, đan xen cùng hình ảnh Tháp Rùa

Màn ánh sáng phản chiếu rực rỡ trên mặt nước Hồ Gươm

Hàng ngàn chùm pháo hoa bung nở, đan xen tạo nên một bản hòa tấu ánh sáng mãn nhãn trên cao

Cận cảnh một chùm pháo hoa khoe sắc

Sự phối hợp hoàn hảo giữa pháo hoa và hiệu ứng hỏa thuật tân tiến tạo nên màn trình diễn cuốn hú

Một khoảnh khắc đẹp mắt khi các tia pháo tạo thành ánh sáng độc đáo

Xanh, đỏ, vàng, tím... những sắc màu đan xen, tượng trưng cho niềm vui và hy vọng

Sức nóng và ánh sáng từ những chùm pháo hoa lớn lan tỏa khắp không gian trung tâm

Tháp Rùa cổ kính nằm bình yên dưới "cơn mưa" pháo hoa rực rỡ, tạo nên vẻ đẹp vừa trang nghiêm vừa thơ mộng

Những vệt pháo hoa kéo dài trên bầu trời, tạo cảm giác như những dòng sông ánh sáng chảy giữa lòng thành phố

Màn pháo hoa như tôn vinh vẻ đẹp ngàn năm văn hiến của khu vực trung tâm Thủ đô