Tả Van và Mù Cang Chải liên kết phát triển du lịch cộng đồng, sinh kế bền vững

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Tả Van giới thiệu khái quát điều kiện tự nhiên và các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương như di tích Bãi đá khắc cổ, danh thắng quốc gia ruộng bậc thang, các điểm du lịch Cát Cát, hồ Séo Mỷ Tỷ, cùng bản sắc văn hóa của đồng bào Giáy, Mông. Bên cạnh đó, xã đang đẩy mạnh các mô hình sinh kế hiệu quả như nuôi vịt cổ xanh, lợn bản địa, gà đen, nhím, trồng nấm linh chi, nuôi ong lấy mật, dệt thổ cẩm.

Bà Sùng thị Lan - Giám đốc HTX Mường Hoa giới thiệu sản phẩm và mong muốn liên kết đặt hàng sản xuất chi tiết thổ cẩm thêu tay với xã Mù Cang Chải.

Đại diện UBND xã Mù Cang Chải chia sẻ tiềm năng du lịch của địa phương với các điểm sinh thái Thác Mơ, thác Pú Nhu, suối nước nóng Nậm Khắt, vùng leo núi Púng Luông, Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Chế Tạo, rừng trúc Háng Sung; cùng các mô hình nuôi ong, trồng cây dược liệu, sơn tra, chăn nuôi gia súc, gia cầm bản địa. Mù Cang Chải phấn đấu đến năm 2030 trở thành xã trọng điểm du lịch của tỉnh.

Hai xã nhận định có nhiều nét tương đồng về cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa, đặc biệt là danh thắng ruộng bậc thang. Đây là tiền đề để chia sẻ cách làm hay trong phát triển du lịch cộng đồng, nâng cao chất lượng dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới.

Đoàn đi tham quan mô hình du lịch cộng đồng tại thôn Bản Pho.

Trong chương trình, Đoàn tham quan thực tế tại thôn Tả Van Giáy, gồm mô hình nuôi ong lấy mật của gia đình ông Lò Văn Cường, mô hình trồng nấm linh chi GA2 của gia đình ông Lò Văn Dương và Hợp tác xã Thổ cẩm Mường Hoa do bà Sùng Thị Lan làm Giám đốc. Với sản phẩm xuất khẩu sang châu Âu, châu Á, Mỹ, hợp tác xã mong muốn mở rộng liên kết đặt hàng sản xuất chi tiết thổ cẩm thêu tay với xã Mù Cang Chải, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Tham quan mô hình trồng nấm linh chi đỏ tại hộ gia đình ông Lò Văn Cường, thôn Tả Van Giáy, xã Tả Van.

Thành viên đoàn chủ yếu là bí thư chi bộ, trưởng thôn, hộ sản xuất kinh doanh và người có uy tín trong cộng đồng người Mông. Đoàn đánh giá cao các mô hình sinh kế gắn với du lịch của Tả Van. Chuyến học tập mở ra triển vọng hợp tác, liên kết kinh tế chặt chẽ giữa hai địa phương, góp phần giảm nghèo bền vững và phát triển du lịch cộng đồng, sinh kế bền vững.